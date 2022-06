Jessika Alves relata momentos desesperadores durante tiroteio em shopping luxuoso do Rio de Janeiro

Jessika Alves relatou o momento desesperador que viveu durante um tiroteio em um shopping luxuoso do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 17h49

Na noite do último sábado, 2, a atriz Jessika Alves (31) usou suas redes sociais para relatar os momentos desesperadores que viveu durante um tiroteio que aconteceu em um shopping de luxo no Rio de Janeiro.

Quando ainda estava no shopping, a atriz havia usado seu Twitter e relatou que havia ouvido tiros no local. Mais tarde, ela publicou um clique em seus stories, ainda na loja onde ficou escondida, mostrando estar bem.

"Estamos bem! Estávamos dentro da Apple na hora que aconteceram os tiros, e estamos aqui ainda. A saída está sendo liberada aos poucos, mas tô sem coragem de ir. Aqui na loja os vidros são blindados e tem uma sala de segurança antiterrorismo, que foi onde todo mundo correu até ter notícias do que estava acontecendo. Juro, SURREAL", escreveu ela na legenda.

Mais tarde, já em casa e bem mais tranquila, Jessika fez uma série de vídeos onde explicou com mais calma os acontecimentos: "Pra eu não precisar ficar respondendo um por um, eu vou falar aqui pra vocês mais pu menos o que aconteceu. Foi tudo muito doido, muito rápido, graças a Deus! A gente já está em casa, seguros, dos males o menor.", inciou ela.

Em seguida, ela revelou estar em uma loja próxima de onde ocorreu o assalto: "A gente estava no shopping quando aconteceu, dentro da loja da Apple. A gente tinha acabado de sair de uma farmácia do lado dessa loja que foi assaltada. A gente saiu dela [da farmácia] e foi pra Apple que são três lojas depois. E aí a gente entrou pra olhar um computador e começou a ouvir um barulho de tiro. Primeiro a gente não entendeu o que aconteceu e depois não parava o barulho, era muito! "

"Ficamos tentando entender o que estava acontecendo e quando a gente olhou para fora da loja, tinha gente se jogando no chão, gente correndo, gente pegando criança. E ai a gente correu para dentro na parte de trás da loja e já estavam todos os funcionários da Apple encaminhando todo mundo para uma sala de estoque lá atras. E a gente ficou lá dentro, tentando se acalmar. A gente ficou nem 10 minutos realmente fechados nessa sala de estoque e aí eles nos avisaram que a situação tinha sido controlada e que eles iam abrir pra quem quisesse sair, mas a porta de vidro da loja ia continuar fechada. Ai a gente saiu dessa sala e ficou ali dentro da loja mesmo. [...] Era tão alto e tanto que eu cheguei a pensar que era um ataque terrorista. Foi cena de filme", continuou ela.

Por fim, Jessika fez um texto em sues stories agradecendo que não aconteceu nada pior: "Só queria dizer que nada nos protege mais que a nossa Fé. E o meu Deus não dorme e me guia de forma sobrenatural, as coias que acontecem, os livramentos que tenho, a proteção, tudo me mostra diariamente a presença de Deus na minha vida, porque aqui na terra não estamos protegidos por mais nada. Hoje só consigo agradecer por estar bem, por ter entrado na loja segundos antes dos tiros começarem e sair da linha de tiro.".

Confira o relato de Jessika Alves sobre o tiroteio que aconteceu em um shopping de luxo no Rio de Janeiro:

Jessika Alves relata momentos desesperadores durante tiroteio em

shopping luxuoso do Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução/Instagram

Jessika Alves relata momentos desesperadores durante tiroteio em

shopping luxuoso do Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução/Instagram