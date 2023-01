Jeremy Renner teve parte do corpo esmagado durante grave acidente

O ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, foi atropelado por uma máquina de remover neve

Jeremy Renner (51) teve parte do corpo esmagado por um snowcat após ajudar uma pessoa a desatolar um carro da neve, em uma estrada próxima sua residência, nos Estados Unidos.

Segundo o áudio obtido pelo site TMZ, quando chamaram a emergência para socorrer o astro que interpreta o Gavião Arqueiro, era possível ouvi-lo gemendo de dor ao fundo.

Na ligação foi informado que ele tinha um sangramento intenso na cabeça e outros ferimentos desconhecidos. "Ele foi completamente esmagado", disse a pessoa. Ainda segundo a publicação, foi relatado que Renner estava com o lado direito do peito afundado e a parte superior do tronco esmagada.

As autoridades locais informaram que Renner se acidentou ao ajudar um familiar a tirar o carro da neve no último domingo, 1º. O ator saiu o veículo para falar com o parente, quando o veículo começou a capotar. Ele tentou voltar para o banco do motorista antes de ser esmagado.

Jeremy Renner se pronuncia após acidente

Nesta última terça-feira, 3, Jeremy publicou nas redes sociais uma foto em que aparece no hospital, todo enfaixado e cheio de hematomas. Ao divulgar a imagem, o ator agradeceu as mensagens de apoio.

"Obrigado a todos por suas palavras gentis. Estou quebrado demais para digitar. Mas envio amor a todo", escreveu o herói do Universo Marvel na legenda da publicação.

