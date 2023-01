Jeremy Renner publica foto no hospital e fala sobre acidente grave na neve

Ator Jeremy Renner, que vive o Gavião Arqueiro na Marvel, atualiza seguidores sobre seu estado de saúde

Nesta terça-feira, 3, o ator Jeremy Renner (51) usou suas redes sociais para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde depois de protagonizar um grave acidente na neve. O Gavião Arqueiro publicou uma foto na cama do hospital, onde surgiu enfaixado e cheio de hematomas.

“Obrigado a todos por suas palavras gentis. Estou quebrado demais para digitar. Mas envio amor a todo”, escreveu o herói do Universo Marvel na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Amigos, famosos e seguidores pararam para desejar melhoras ao ator. “Irmão, você é um super-herói para todos nós. Você vai passar por isso com cores voadoras. Amor e energias positivas para você”, mandou o DJ Steve Aoki. “Enviando muito amor e saúde”, escreveu a atriz e cantora Vanessa Hudgens.

Veja a publicação de Jeremy Renner mostrando como está e atualizando os fãs sobre seu estado de saúde após seu grave acidente na neve:

O que aconteceu com Jeremy Renner? Ator de Vingadores sofreu acidente doméstico

Neste domingo, 1, o ator de Vingadores Jeremy Renner estava limpando a neve com um arado quando se acidentou e foi internado em estado grave nos Estados Unidos. Ele sofreu uma hemorragia intensa depois de sofrer um grave acidente em sua casa enquanto limpava a neve após uma grande nevasca nos Estados Unidos da América. Segundo o site TMZ, que teve acesso aos detalhes sobre os ferimentos do Gavião Arqueiro, uma fonte contou ao portal que eles foram extensivos. Além de sua perna, outras partes do corpo foram feridas.

Jeremy Renner foi socorrido e levado ao hospital por um helicóptero logo cedo, por volta das 9h50 da manhã. Algumas testemunhas afirmaram ao TMZ que ele estava abrindo a estrada a cerca de 400m de sua casa em Tahoe, para que sua família conseguisse sair após a forte tempestade do Ano Novo.