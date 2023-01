O que aconteceu com Jeremy Renner? Ator de Vingadores sofreu acidente doméstico

O ator é conhecido por ter interpretado o personagem Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, como Thor, de 2011, e Os Vingadores, de 2012. Renner também já foi indicado ao Oscar por suas participações em The Hurt Locker, de 2008, e The Town, de 2010. A interpretação de Renner como um especialista em desarmamento de bombas no Iraque em The Hurt Locker ajudou a torná-lo um nome familiar.

Ele tem uma casa em Nevada, mas não está claro que o acidente aconteceu no local. O representante do astro de Hollywood disse ao jornal The Guardian que ele sofreu uma lesão traumática, mas não especificou o que aconteceu, concluindo apenas que Jeremy Renner sofreu um "acidente relacionado ao clima enquanto limpava neve". O ator precisou ser levado ao hospital de helicóptero e está recebendo os cuidados médicos ao lado de sua família. Ele é pai de Ava Berlin (9), fruto de seu antigo relacionamento com Sonni Pacheco (32). No Twitter, fãs de diversos países demonstraram a torcida pela recuperação do ator. Há também os brasileiros que relembram a morte de Gugu (1959-2019). O apresentador após sofrer uma queda em casa e bater a cabeça em Orlando, nos Estados Unidos. ti penso tanto jeremy, guarisci che abbiamo tutti bisogno del nostro occhio di falco!💗 #jeremyrennerpic.twitter.com/dQwgprlUoP — out of sara’s sistem (@095MICHVEL) January 2, 2023 Hope that Jeremy Renner has a speedy recovery 🙏🙏 pic.twitter.com/srNzJfRj6v — Spider-Man News (@SpiderMan3news) January 2, 2023 poxa espero que o jeremy renner se recupere tenho pavor de acidentes domésticos desde o gugu — Juliane com e de exu (@exuliane) January 2, 2023 Jeremy Renner doido pra se tornar o Gugu deles. Gente, vocês tem dinheiro. Parem de querer fazer coisas banais. — tiago cinefilo (de férias) (@tiagocinefilo) January 2, 2023