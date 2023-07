Jenny Miranda causa polêmica com foto ousada: “Estranha é sua cara”

A influenciadora Jenny Miranda publicou em suas redes sociais uma foto ousada com seu marido e causou polêmica

Nesta quarta-feira, 5, Jenny Miranda causou comoção nas redes sociais ao compartilhar uma foto ousada ao lado do marido Fábio Gontijoem seu Instagram. O clique sensual do casal gerou burburinho entre os seguidores da filha de Gretchen.

A foto consistia em Jenny apenas com uma calcinha vermelha bem fininha e tapando os seios com os braços. Já o médico aparecia apenas com um blazer vermelho e sem camisa. “Sem críticas, leiam a frase”, começava a legenda da postagem polêmica.

“O relacionamento romântico é uma jornada emocional que passa por altos e baixos, e em meio à rotina e ao estresse do dia a dia, as pessoas acham que a paixão pode diminuir, eu estou aqui para mostrar para vocês não apenas uma foto linda e sexy, mas sim que mesmo depois de casados não deixamos nosso casamento cair na monotonia ou distanciamento, essa foto só representa o que vivemos na vida por trás de Instagram”, escreveu Jenny sobre não ceder à monotonia no casamento na legenda da foto feita em um ensaio com o fotógrafo Vinícius Aguiar.

A mãe de Bia Miranda ainda escreveu no final da legenda: “Abri alguns de nossos segredos para vocês casadas e talvez isso ajudaria. Está aí o porquê de sempre estarmos em clima de paixão que não é só no Instagram”.

Nos comentários, o marido de Jenny, Fábio fez coro à esposa: “Quanto às dicas da minha esposa sobre como manter o relacionamento, digo por experiência própria que elas funcionam, e muito bem. Mas, como dizem, quem achar válido, absorva, quem não achar, descarte”.

Os seguidores de Jenny se dividiram sobre a publicação ousada e sensual do casal. Alguns desaprovaram, outros aplaudiram. Porém, alguns fãs da influenciadora pediram ajuda em relação às “dicas” para o casamento.

“Queria que meu relacionamento fosse assim como na legenda, mas é difícil quando se tem um marido que só acha gostosa a mulher do vizinho da internet e nem olha para a dele”, reclamou uma seguidora. E Jenny tentou ajudar: “Se valorize e se ame que ele vai mudar e morrer de ciúmes, beijos”.

Uma boa parte dos seguidores não aprovou a foto ousada do casal e se manifestou nos comentários! “Misericórdia, esse mundo está perdido”, escreveu uma seguidora. Outra internauta ainda desaprovou: “Eita que foto estranha”. E Jenny respondeu à crítica: “Estranha é a sua cara”.

Porém, alguns seguidores da filha de Gretchen aprovaram as fotos. “Maravilhosos”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Casal maravilhoso”. E uma admiradora elogiou: “Linda foto! Parabéns, dois belos demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jenny Miranda Gontijo (@jennybritomiranda)

Boa forma!

Quem também chamou a atenção das redes sociais recentemente foi a filha de Jenny, Bia Miranda. A jovem influenciadora causou comoção ao posar apenas de biquíni. A musa surgiu exibindo sua boa forma no sol.

A vice-campeã de A Fazenda 14 surgiu renovando o bronzeado com um biquíni preto bem fininho em frente a uma piscina e recebeu chuva de elogios de seus seguidores.