De biquíni fininho, Bia Miranda impressiona ao exibir corpão à beira da piscina

A influenciadora digital Bia Miranda ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir o corpão

Nesta quarta-feira, 5, Bia Miranda, vice-campeã do reality A Fazenda 14, da Record TV, arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao postar diversas fotos ostentando seu corpão sarado enquanto renovava o bronzeado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital, que colocou silicone nos seios recentemente, exibiu suas curvas impecáveis ao surgir relaxando à beira da piscina, usando um biquíni fininho preto. "Solzin", escreveu ela na legenda.

A postagem da ex-peoa rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Musa perfeita", disse Pétala Barreiros, que participou do reality A Fazenda com Bia. "Linda", escreveu uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Oitava maravilha do mundo é você!", afirmou mais uma.

Bia, vale dizer, sempre deixa os seguidores babando ao postar fotos exibindo seu corpaço definido. Recentemente, ela ostentou suas curvas ao postar cliques usando um cropped e um shorts. "Eu sou única", garantiu ela.

Confira as fotos de Bia Miranda de biquíni na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Relembre quanto Bia Miranda ganhou em A Fazenda

Quando tinha apenas 18 anos, a modelo Bia Miranda se tornou um dos grandes destaques da última edição de A Fazenda, reality da RecordTV, e desembolsou uma boa quantia em dinheiro. Exibida no ano passado, a competição contou com grandes nomes como Deolane Bezerra e consagrou a atriz Bárbara Borges como a grande campeã da 14ª temporada.

Bia chegou à final do programa, se tornando a vice-campeã de A Fazenda 14. Durante sua passagem, ela ficou marcada por sua intensidade e desempenho nas provas, sendo a Fazendeira da semana três vezes, disputando a Roça quatro vezes e vencendo dinâmicas que a renderam um total de R$ 32 mil reais. Além do dinheiro, ela também levou para casa um carro zero.

Ela se tornou conhecida na internet após ter vivido um affair com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, atleta 20 anos mais velho que a jovem. Na época, a influencer e a mãe protagonizaram uma grande confusão que se tornou pública na web, em que Bia afirmava que a mãe também tinha interesse no craque.