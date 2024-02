Jennifer Lopez dá aviso para mulheres que tentam flertar com Ben Affleck

'Não brinquem comigo', Jennifer Lopez afirmou ter um jeito amigável para acabar com investidas indiscretas em seu marido

Jennifer Lopez não teve vergonha de admitir que sente ciúmes de seu marido, o ator Ben Affleck. A cantora e atriz ainda destacou que é capaz de botar para correr qualquer mulher que se aproxime do astro com segundas intenções.

Durante o programa de televisão norte-americano Today With Hoda & Jenna, Lopez participou de um quadro chamado 'This Is Me… Now, or Then?', uma referência ao nome de seu nono álbum de estúdio, 'This Is Me... Now', lançado nesta sexta-feira, 16. O disco, por sua vez, brinca com o título de outro projeto da cantora, o álbum 'This Is Me... Then', de 2002.

Jennifer precisou definir se determinadas atitudes condizem com a versão atual ou a antiga de sua personalidade. Quando a apresentadora Hoda Kotb perguntou se a famosa "sente ciúmes quando alguém dá em cima de seu marido", Lopez levantou uma plaquinha com o texto "now" - "agora", em português - escrito.

Ben Affleck ajudou na criação do projeto visual que acompanha o lançamento de 'This Is Me... Now' — além de ter servido de inspiração para parte do enredo contato por Lopez. "Ele me vê como uma artista. Ele sabe que eu vou me expressar. Ele é meu maior fã e maior apoiador, assim como eu dele", a artista afirmou. Eles estão casados desde 2022, mas viveram um romance ainda no início dos anos 2000.

Jennifer Lopez diz que primeiro namoro com Ben Affleck foi traumático

Jennifer Lopez declarou que ela e o marido, Ben Affleck, ainda sofrem com o estresse pós-traumático da primeira vez que namoraram, devido à forte perseguição que enfrentaram pela mídia em 2001.

A cantora explicou em entrevista à Variety porque decidiu documentar o relacionamento deles em seu novo álbum e no filme que o acompanha, “This Is Me… Now”: “Como artistas, temos que seguir nosso coração e sou eu seguindo meu coração e fazendo algo que talvez nem todos achassem a melhor ideia, mas eu tinha que fazer”, disse Lopez.

“Nós dois temos PTSD”, afirmou sobre o frenesi da mídia que os dois causaram no início e quando cancelaram seu primeiro noivado em 2004. “Mas agora estamos mais velhos. Somos mais sábios. Também sabemos o que é importante”, afirmou.