Jason Derulo impressiona ao deixar gorjeta enorme para garçom

Cantor Jason Derulo deixa funcionário de restaurante emocionado ao dar quantia alta para pagar semestre da faculdade

O cantor norte-americano Jason Derulo (33) surpreendeu a internet ao deixar uma gorjeta para lá de generosa em um restaurante! O rapper estava em Omaha, nos Estados Unidos da América, quando deu US$5 mil para o garçom do estabelecimento.



Em um vídeo compartilhado pelo próprio funcionário do restaurante, Jordan Schaffer, ele aparece bastante emocionado, contando que os R$26 mil serão utilizados para pagar um semestre da faculdade que cursa.

Jason fez questão de responder, agradecendo pelo vídeo e elogios que o garçom proferiu ao cantor.

“Uau, meu coração está batendo muito rápido”, disse Jordan, enquanto estava na mesa do artista. “Ei, Jason, obrigado. Você acabou de pagar um semestre da minha faculdade. Não tenho palavras para agradecer. Espero que você e sua família tenham um tempo maravilhoso em Omaha, e eu espero que você nos veja novamente. Muito obrigado”, completou o garçom, mostrando o recibo do dia 5 de março. “Abençoado por ser uma bênção”, escreveu Derulo no vídeo agradecendo.