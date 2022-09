Jason Derulo doa R$131 mil para moradora de comunidade do Rio de Janeiro

O cantor Jason Derulo emocionou a internet após doar mais de cem mil reais para moradora de comunidade da Zona Sul carioca

Passeando pelo Rio de Janeiro para conhecer a cidade maravilhosa, o cantor Jason Derulo deixou seus fãs e seguidores encantados após fazer uma boa ação nas comunidades da cidade. No sábado, 3, o cantor visitou a comunidade Tavares Bastos, na Zona Sul carioca, e conheceu uma moradora, que foi surpreendida com a quantia de U$25 mil, ou cerca de R$131 mil, na cotação atual do dólar.

Em suas redes sociais, Jason Derulo mostrou que foi à comunidade junto do TikToker Zachery Dereniowski, que é famoso na rede de vídeos curtos por fazer doações para os mais necessitados. No começo do vídeo vemos os dois no carro segurando a quantia em dinheiro e falando: “Hoje é dia de fazer coisas boas às pessoas boas”. Depois, os influenciadores conhecem uma jovem de Tavares Bastos, que havia perdido sua mãe aos 17 anos e virado mãe aos 18, sendo obrigada a se mudar para o Rio para tentar melhorar sua vida.

Após se sentirem comovidos pela história da garota, as estrelas da internet a perguntam qual seria seu maior sonho, que prontamente responde: “Garantir que meu filho seja criado em condições segura”, completando que queria se formar em Direito para ser advogada. Jason Derulo, então, pergunta quanto isso custaria, e ela responde que seria cerca de R$100 mil.

Então, Jason Derulo pediu ao tradutor que os acompanhava para explicar a ela que eles iriam cobrir as despesas do curso e a entregou a sacola de dinheiro, deixando ela emocionada dizendo: “Falem para as pessoas acreditarem nelas mesmas, porque as coisas encontram seu caminho”.

Veja o vídeo publicado por Jason Derulo e Zachery Dereniowski entregando os R$131 mil para a moradora de comunidade do Rio de Janeiro: