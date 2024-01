Jão mostra o rosto do namorado e se declara publicamente após anos de mistério

Fim do mistério! Jão abre álbum de fotos inéditas para oficializar namoro com seu sócio e revela detalhes de como conheceu o amado

Discretíssimo em sua vida pessoal, o cantor Jão usou as redes sociais para abrir uma rara exceção e celebrar seu aniversário de seu suposto namorado nesta terça-feira, 30. Após anos de discrição, o artista deixou o mistério de lado ao oficializar publicamente o relacionamento. Ele também aproveitou para dividir alguns cliques e exibir o rosto do amado e sócio, Pedro Tofani.

Quem acompanha o artista sabe que ele viveu um relacionamento marcado por idas e vindas com o colega de trabalho. Sempre mantendo a discrição, o casal costumava fazer raras aparições em público. No entanto, tudo mudou no começo deste ano, quando Jão decidiu dar um beijão em Pedro durante o show de estreia de sua turnê.

Com o relacionamento revelado ao público, o cantor decidiu publicar uma carta aberta em seu perfil oficial no Instagram. Inclusive, ele aproveitou a oportunidade para dividir um clique exibindo o rosto do amado: “Feliz aniversário. Sei que você vai morrer de vergonha dessa foto (e eu também), porque no fim, a gente nunca precisou disso”, iniciou.

“Sempre nos bastamos dentro do que é nosso. Mas eu acho importante mostrar pra todo mundo o quanto a gente se ama. E na verdade, esse é o nosso retrato. No lugar que a gente mais ama estar, conquistando o que sonhamos por anos”, o cantor celebrou a parceria de sucesso com o amado em sua vida pessoal e profissional.

Jão ainda revelou que conheceu o amado na faculdade: “E às vezes penso que se tivesse chovido no caminho da faculdade, se eu parasse em um bar pra conversar e tivesse chegado mais tarde, nossos caminhos talvez se desencontrassem e eu seria outra pessoa hoje. Mas na verdade não, acho que eu te encontraria de qualquer jeito”, disse apaixonado.

“Não importa se estamos em um estádio lotado cantando nossas músicas ou comendo macarrão no sofá com os gatos nas nossas pernas, viver perto de você é sempre uma aventura. E eu só gosto do que é de verdade, por isso eu gosto tanto de você. Vamos celebrar sua vida. Viva o Pepê. Te amo”, Jão finalizou a declaração de amor.

Jão recebeu críticas por clipe com João Guilherme:

Em setembro do ano passado, Jão gerou polêmica ao lançar o videoclipe da canção “Me Lambe”, uma das faixas do seu novo álbum intitulado “Super”. Como protagonistas do clipe lúdico e grandioso, estão o próprio artista e o ator João Guilherme, que trocaram um beijão apaixonado durante a produção, mas a atitude gerou repercussão negativa.

Apesar de diversos elogios, o clipe de “Me Lambe” acabou sendo alvo de críticas e foi apontado como queerbaiting, termo usado para obras ficcionais em que personagens da comunidade LGBTQIAP+ são adicionados nos roteiros dessas obras apenas para gerar visualizações e engajamentos; entenda a polêmica envolvendo Jão e João Guilherme.