Jade Picon resgata fotos da infância no aniversário do irmão, Leo Picon

Celebrando o aniversário de seu irmão, Leo Picon, Jade Picon resgata fotos de sua infância em linda homenagem ao aniversariante; confira!

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon está celebrando o aniversário de 28 anos de seu irmão, o empresário Leo Picon, nesta segunda-feira, 22. E em comemoração dessa data especial para sua família, a famosa resgatou algumas fotos de sua infância.

Em seu perfil oficial do Instagram, a atriz, que esteve no ar com a novela Travessia, da Globo, publicou alguns registros ao lado de seu irmão ao longo dos anos. Ao abrir o álbum de fotos de sua homenagem, Jade escolheu um clique dos dois ainda crianças, onde Leo segurava Jade, ainda bebê, em seu colo. Ao fechar o álbum, eles também apareceram ainda pequeninhos, desta vez com Jade sentada em um berço ao lado do aniversariante.

Nos outros cliques, a ex-sister ainda compartilhou outros momentos com Leo, incluindo viagens juntos e momentos super fofos entre irmãos. Na legenda, ela fez questão de se declarar para o influenciador nessa data especial. "Dia da pessoa que eu mais amo nesse mundo inteiro. Que seja sempre assim! Juntos se amando, se apoiando e de vez em quando brigando um pouquinho hehe", escreveu Jade.

Seus seguidores logo se derreteram pela homenagem nos comentários. "E tão lindo ver o amor deles de irmãos", declarou um fã. "Tua alma gêmea é o Leo", disse outro. "Ahhh, que lindinhosss. A Jade quando era bebê parecia a Maria Flor", escreveu mais um, citando a semelhança entre Picon e a filha do meio de Virginia Fonseca.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon e João Silva aproveitam viagem em Angra dos Reis

No último final de semana, a atriz e influenciadora digital Jade Picon e o apresentador João Guilherme Silva decidiram curtir um tempo juntos na companhia de amigos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o filho de Fausto Silva compartilhou um álbum de fotos da viagem especial e ganhou a torcida dos seguidores, apesar de já ter negado um possível affair anteriormente.

Através de seu perfil oficial no Instagram, João compartilhou fotos de sua folga e posou ao lado de amigos na beira-mar. Além disso, o apresentador incluiu registros das paisagens deslumbrantes e um clique especial ao lado de Jade em um barco: “Final de semana com amigos queridos em Angra dos Reis”, ele legendou a publicação, reforçando a amizade.