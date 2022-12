Jade Picon causa polêmica com presente que deu para banda em amigo secreto

Atriz Jade Picon tirou a banda Jovem Dionísio no amigo secreto do ‘Fantástico’ e gerou burburinho com presente dado

Neste domingo, 26, foi ao ar o famoso Amigo Secreto do “Fantástico”. Durante o programa, os telespectadores puderam ver que a atriz Jade Picon (21) tirou e presenteou a banda Jovem Dionísio. Porém, o presente que a influenciadora deu para os artistas gerou certa polêmica na web.

Jade presenteou a banda com um dinossauro personalizado, que quando apertado, dizia a frase: “Acorda, Pedrinho! Beijo da Jade”. Além disso, o bicho de pelúcia tinha uma calça e uma camisa azul, famosa vestimenta do grupo musical, que sempre se apresenta com o mesmo estilo. A famosa também deu uma camiseta branca com o nome de cada integrante estampado.

Os internautas ficaram divididos nas opiniões. Mesmo que muitos tenham achado a ideia de Jade criativa, alguns a acusaram de querer economizar na hora de presentear a banda, chamando a atriz de “narcisista”, por colocar sua voz no dinossauro.

amigo secreto do fantástico ❤️ pic.twitter.com/pknAbEQnVw — Jade Picon🌪 (@jadepicon) December 26, 2022

Nem abriu a carteira pra presentear os cara mané — Ricardo (@slvrixi) December 26, 2022

Mulher tu é muito ruim pra da presente KKKKKKKKK — Karoline Fonseca (@k__fonseca) December 26, 2022

A atriz aproveitou para se pronunciar sobre as críticas que vem recebendo por conta do presente. "Eu vivo em paz porque eu sei que independente do que eu fizer vão falar e a partir do momento que você percebe que o efeito vai ser sempre esse, você se liberta da pressão dos julgamentos. Se eu desse um presente “caro” ou qualquer outro, iam achar um jeito de falar. ou seja: VIVAAA", desabafou.

eu vivo em paz pq eu sei que independente do que eu fizer vão falar e a partir do momento que você percebe que o efeito vai ser sempre esse, você se liberta da pressão dos julgamentos. se eu desse um presente “caro” ou qualquer outro, iam achar um jeito de falar. ou seja: VIVAAA — Jade Picon🌪 (@jadepicon) December 26, 2022

