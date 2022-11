Jackie Silva se emociona ao revelar última conversa com a amiga de infância Isabel Salgado

A jogadora de vôlei Jackie Silva revelou última conversa que teve com a amiga Isabel Salgado, que faleceu nesta quarta-feira

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 21h31 - Atualizado às 21h36

Nesta quarta-feira, 16, Isabel Salgado, ícone do vôlei brasileiro, faleceu aos 62 anos devido a uma síndrome aguda respiratória.

A amiga de infância e parceira de Isabel no esporte, Jackie Silva revelou em entrevista a última conversa que teve com a atleta.

Na segunda-feira, 14, Jackie ligou para Isabel, que não atendeu. “Em seguida, a Isabel mandou mensagem de texto dizendo que estava muito gripada e que me ligava quando melhorasse”, contou Jackie ao jornal “O Globo”.

“Não esperava acordar com uma notícia devastadora dessas”, desabafou a amiga de Isabel visivelmente emocionada.

Jackie e Isael se conheceram aos 9 anos, quando estudaram juntas no Rio de Janeiro. As amigas seguiram juntas para o vôlei: “Ainda éramos crianças... Começamos juntas no vôlei, jogamos em todas as categorias da seleção e como dupla no vôlei de praia. Foi minha grande amiga, uma pessoa que nunca contei que fosse perder, porque sempre foi tão presente, com uma força absurda personificada nela. Tinha muita força nela. Ela era um mulherão. Jogou vôlei no mais alto nível”.

As amigas representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, e em Pequim no ano de 1894. “Juntas a gente passou por muita coisa. Vivemos a época amadora e depois a transformação para o profissional. Nós nos transformamos junto também. Essa mudança permeou nossas carreiras. E ela era meu espelho, em que mirava”, contou Jackie.

Jackie ainda abriu o coração sobre a perda da amiga: “Sinto uma tristeza profunda de saber que não poderei mais conversar com ela. Isabela era companheira e amiga mesmo . Bom papo... Falávamos de tudo. Isabel foi uma matriarca, mãezona e que tem uma família tão linda quanto ela”.

Luto!

Isabel deixou uma mensagem para seus netos e bisnetos alguns anos antes de falecer. O vídeo foi revelado pela jornalista Eliana Cruz.

A jogadora de vôlei deixou uma mensagem para as gerações futuras em que revelava e justificava seu voto nas eleições de 2018.