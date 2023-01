Jacira, mãe do ex-BBB Gil do Vigor, lamenta a morte de seu pai: "Não é fácil perder alguém tão importante"

Nas redes sociais, a mãe de Gil do Vigor falou sobre o falecimento do pai e lamentou não poder se despedir dele

Dona Jacira Santana, mãe do ex-BBB Gil do Vigor (31), usou as redes sociais neste domingo, 15, para dividir uma triste notícia com os seguidores.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o pai e contou que recebeu a notícia de seu falecimento. Ainda na postagem, Jacira lamentou não poder se despedir dele, já que está nos Estados Unidos.

"Acabei de receber a notícia do falecimento do meu pai com muita dor no coração pois estou nos Estados Unidos e não poderei dar a ele meu último adeus. É um momento de muita dor para todos nós da família e principalmente para mim que estou tão longe, não é fácil perder alguém tão importante em nossas vidas… Vai com Deus meu Pai e descanse", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio para a mãe de Gil. "Meus sentimentos. Deus conforte o coração de todos vocês", disse uma seguidora. "Sinto muito... que Deus o acolha", escreveu outra. "Meus sentimentos para você e toda sua família!!", falou uma fã.

Confira a publicação de Jacira Santana:

Beijo em ex-BBB

O ex-BBB e economista Gil do Vigor surpreendeu os fãs ao revelar que já ficou com dois ex-brothers do reality show da Globo. Após a revelação, os fãs começaram a cogitar que um dos eleitos era o ex-BBB Danrley Ferreira.

Ao ver a repercussão do assunto, Danrley deu a entender que realmente beijou Gil. Em um post no Twitter, ele disse: "Quem não beijaria o Gil, gente?". Ao ver o comentário do rapaz, o economista respondeu na lata: "Vamos beijar de novo então!".

