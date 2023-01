Gil do Vigor responde comentário sobre beijo em ex-BBB: 'Vamos de novo'

Danrley Ferreira se pronuncia após rumores de beijo em Gil do Vigor, que responde para ele

O ex-BBB e economista Gil do Vigor surpreendeu os fãs nesta semana ao revelar que já ficou com dois ex-brothers do reality show da Globo. Então, os fãs começaram a cogitar que um dos eleitos era o ex-BBB Danrley Ferreira. Inclusive, os dois interagiram nas redes sociais sobre o assunto. “Vamos de novo”, disse Gil.

Ao ver a repercussão do assunto, Danrley deu a entender que realmente beijou Gil. Em um post no Twitter, ele disse: “Quem não beijaria o Gil, gente?”. Ao ver o comentário do rapaz, o economista respondeu na lata: “Vamos beijar de novo então!”.

Vale lembrar que o assunto dos beijos surgiu quando Gil do Vigor estava em um papo com Bruno De Luca e convidados. O pernambucano explicou que beijou um participante do BBB 20 e outro do BBB 19. "Eu já dei um beijo em um do BBB20 e outro do BBB19 também", contou ele, que não revelou a identidade dos rapazes.

Gil do Vigor opina sobre Paula, da Casa de Vidro

Gil do Vigor não gostou de um comentário de Paula durante a Casa de Vidro do BBB 23. É que durante uma conversa dentro da Casa de Vidro com os outros confinados, a participante eleita pelo público para participar do Big Brother Brasil, afirmou que, como estratégia, não irá atender ao Big Fone caso ele toque durante a primeira semana do reality.

Diante da afirmação da biomédica, Gil ficou bastante irritado. Ele fez uma publicação em seu Twitter e pediu a eliminação de Paula do reality, caso ela mantenha essa postura. “Sério? Sério mesmo? Seria bom que alguém atendesse, colocasse ela no paredão e ela saísse! Oxê, nunca gostei de quem se esquiva de jogo na primeira semana. Se eu estivesse no hotel e o Big Fone tocasse, eu atenderia”, disse ele.