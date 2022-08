Iza surge com look transparente ao fazer rara aparição com o marido, Sérgio Santos

Iza apostou em um look transparente e ousado ao comparecer na festa de Preta Gil, ao lado do marido, Sérgio Santos

Na noite da última segunda-feira, 8, Iza (31) fez uma rara aparição com o marido, Sérgio Santos ao comparecer à festa de Preta Gil (48).

Para a ocasião, a cantora apostou em um look super ousado, usando um macacão preto, cheio de transparências e super colado no corpo, realçando suas curvas esculturais. A gata ainda apostou em brincos de argolas e uma maquiagem arrasadora.

Seu amado também esbanjou estilo usando um conjunto de camiseta e calça estampada, super elegante.

Mesmo sendo sempre muito discretos, o casal ainda exibiu uma cena de muito romantismo, dando um beijão apaixonado na frente dos fotógrafos do evento.

Iza derrete a web ao lembrar foto de sua infância

Recentemente, Iza usou suas redes sociais para lembrar com carinho de sua infância e acabou publicando uma foto encantadora onde aparece, ainda bem pequenininha, em clima de Festa Junina.

Na imagem compartilhada em seu Instagram, a cantora aparece usando um tradicional vestido caipira vermelho, duas trancinhas no cabelo, com laços e uma maquiagem com direito a pintinhas na bochecha, chamando atenção também para o seu sorriso que não mudou nada desde aquela época.

