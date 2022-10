Iza conta experiência do seu primeiro beijo e surpreende apresentadoras

A cantora Iza surpreendeu os espectadores do “Quem Pode Pod” ao contar como aconteceu o seu primeiro beijo

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 13h52

A participação da cantora IZA (32) no podcast ‘Quem Pode Pod’, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, rendeu muitos assuntos sobre a vida da cantora e também histórias surpreendentes. Inclusive a do seu primeiro beijo, que aconteceu quando Iza tinha 17 anos, em Itaipuaçu, um bairro do Rio de Janeiro.

Para ela, esse beijo foi mágico e muito romântico, mas após o acontecimento, o felizardo, que Iza cita como Adriano, sumiu por duas semanas!

Após isso, Iza contou que recebeu uma notícia de uma terceira pessoa: “O Adriano pediu para eu falar com você. Ele queria que você soubesse que ele nunca ficou com alguém tão especial quanto você, e que ficar com você foi decisivo para ele. E ele queria muito que você soubesse que você é muito importante para ele, porque depois de ficar com você, ele descobriu que ele é gay”, contou Iza, deixando Gio Ewbank e Fê Paes Leme chocadas.

A história do primeiro beijo da cantora repercutiu nas redes sociais e foi motivo de identificação do público, que já passou por alguma experiência parecida, seja como Adriano ou como Iza.

Iza comenta término de relacionamento durante ‘Quem Pode, Pod’

Iza também falou sobre o fim do seu casamento, que durou quase 4 anos, com o produtor musical Sérgio Santos. O anúncio do término foi feito no dia 10 de outubro, através das redes sociais.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, anunciou Iza.

Durante o ‘Quem Pode Pod’ da última terça-feira, dia 18, ela falou como se sente e negou que o seu EP Três tenha relação com o término: “As pessoas podem achar que uma mensagem tem a ver com a outra. Mas o que acontece é que foram realmente só os desencontros da vida. Eu vivi, durante o meu casamento, os anos mais felizes da minha vida e eu sou muito grata por isso”, esclareceu.