Iza confessa que era casada quando conheceu o namorado: "Não paramos de nos falar"

Iza confessa que era casada no momento em que foi elogiada pela primeira vez pelo jogador

A cantora Iza confessou que trocava mensagens com o atual namorado quando ainda era casada. Em entrevista, ela disse que o primeiro contato com o jogador de futebol Yuri Lima aconteceu há muito tempo.

"Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão", declarou ela em entrevista que foi exibida no Fofocalizando nesta sexta-feira, 4. Na conversa, ela disse que depois desse primeiro contato, os dois sempre conversaram. Batendo as datas, é possível afirmar que ela ainda era casada na época.

Ela deu detalhes. “Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música", afirmou Iza surpreendendo os fãs com a revelação rara sobre a sua vida pessoal.

A cantora inclusive não descartou a vontade de subir ao altar novamente. "Estou em uma fase muito especial. Achei que não teria vontade de casar na igreja novamente, mas com o Yuri eu tenho", disse ela.

Iza e Yuri Lima assumiram o relacionamento com o jogador de futebol em abril. Esse foi o primeiro relacionamento da cantora após o fim de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos.

Iza surge com o cabelo black power

A cantora Iza chamou a atenção ao circular pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 26. A estrela surgiu com o seu novo visual e esbanjou estilo com seu look de viagem. Para a sua viagem, Iza decidiu manter o seu cabelo natural e usou o penteado no estilo de black power. A beleza natural da artista atraiu todos os olhares e ela foi fotografada pelos paparazzi de plantão no local.

Para completar o visual, ela usou uma camiseta preta básica e calça estampada soltinha com tênis preto. Vale lembrar que Iza tem uma agenda agitada de shows pelo Brasil e também acaba de finalizar a sua participação como jurada do The Voice Kids, da Globo.