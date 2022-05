Ivete Sangalo organiza festa de São João antecipada com a família

A cantora Ivete Sangalo compartilhou um vídeo da festa junina que fez em casa com a família

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h55

É muita comemoração para uma família só!

Prestes a completar 50 anos, Ivete Sangalo organizou uma festa junina em casa com a família e fez questão de compartilhar com os seus seguidores.

No feed do Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando a dança da quadrilha com o marido, Daniel Cady (36), e os filhos, Marcelo (12), Helena (3) e Marina (3), além das irmãs e sobrinhos, com direito a roupas típicas da festa.

"É tanta saudade do São João que por aqui já estamos ensaiando", disse o nutricionista na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de elogiar a atitude da galera. "Que delícia!", "Só energia boa", "Quadrilhas improvisadas são as melhores", "Em Família é bom demais", comentaram.

CONFIRA O SÃO JOÃO DE IVETE SANGALO E SUA FAMÍLIA