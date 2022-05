Filho de Ivete Sangalo vende itens pessoais para comprar prancha: ''Compartilha aí''

Em sua rede social, filho de Ivete Sangalo anunciou objetos para ganhar dinheiro para sua prancha

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 07h04

O filho de Ivete Sangalo (50), Marcelo Cady, de 12 anos, estava vendendo alguns itens em sua rede social para comprar uma prancha nova.

Em seus stories, o herdeiro mais velho da cantora anunciou que estava se desfazendo de algumas coisas para conseguir um dinheiro.

"Vendo PS4 e dois controles! CHAMA NO DIRECT", escreveu ele. ogo em seguida, Marcelo, pediu ajuda para repassarem a informação. "Compartilha por favor pra aí comprar minha prancha nova", explicou o motivo de estar vendendo seu videogame e acessórios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ao verem o anúncio do filho de Ivete Sangalo na rede social, os internautas brincaram que ele vai dar um jeito de conseguir seu primeiro milhão após a cantora mandá-lo correr atrás do que quer. "Já prevejo o Marcelo no próximo BBB ou A Fazenda atrás de conquistar os milhões dele... Ivete tipo: quer dinheiro? Vai atrás de conquistar", imaginaram a situação.

Após a repercussão do anúncio, Marcelo Cady se pronunciou e disse que a venda foi feita há dois anos. "Isso foi há um tempão. Não estou vendendo mais", contou que já conseguiu o dinheiro. Mesmo assim, os internautas admiraram a iniciativa do jovem e a educação dada pela mãe a ele.

Recentemente, a apresentadora apareceu curtindo um dia de surfe com o garoto na praia. A rara aparição dele na rede social dela deu o que falar. Marcelo surpreendeu com seu tamanho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo comemora 50 anos com festa surpresa luxuosa

Nos últimos dias, Ivete Sangalo celebrou a chegada de seus 50 anos com uma festa surpresa luxuosa. Com uma decoração temática impecável, um banquete variado e até lembrancinhas personalizadas, a famosa comemorou em grande estilo o seu aniversário.