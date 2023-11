Isis Valverde impressiona com foto de sua infância: 'Filho é a cópia'

Ao relembrar foto de quando era criança, Isis Valverde impressiona com forte semelhança com o filho e com beleza desde o passado

A atriz Isis Valverde impressionou ao resgatar uma foto de quando era criança. Nesta terça-feira, 28, a famosa fez um vídeo exibindo um registro da infância e um mais atual, de quando se tornou uma adulta.

A lembrança mostrada pela famosa logo chamou a atenção dos internautas não apenas pela sua beleza e fofura, mas também pela forte semelhança do filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos, com ela.

Nos comentários, os seguidores não deixaram de elogiá-la e de compará-la com seu único herdeiro, do casamento vivido com o modelo André Resende. "Qual a sensação de ter sido uma bebê linda, uma criança linda, uma adolescente linda e agora uma adulta linda?", questionaram. "O filho dela é a cópia dela", observaram.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde postou uma foto no hospital e falou sobre estar precisando de um descanso por conta de uma rotina agitada. A famosa viajou para a Itália, marcou presença no aniversário de 50 anos de Angélica e ainda promoveu a festa de 5 anos de seu filho.

Isis Valverde combina look com a mãe

A atriz Isis Valverde comemorou o aniversário de sua mãe, Rosalba Nable, que completou 58 anos. Nos últimos dias, a famosa compartilhou fotos com ela curtindo o fim de semana na praia e a dupla chamou a atenção com tanta beleza.

Além de surgirem de biquíni no mar e em outros momentos de parceria, as duas apareceram cantando os parabéns com looks iguais. Para a ocasião, Isis Valverde e Rosalba apostaram em uma saída de praia azul transparente.

"Você meu primeiro amor! Hoje tenho uma melhor amiga, uma mãe e uma parceira pra vida! Sei que sou essa aquariana torta e por muitas vezes não pude estar perto. Te amo muito mais do que você imagina! Parabéns meu amor maior", escreveu a atriz para a aniversariante.

