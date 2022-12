Isis Valverde faz retrospectiva de 2022: ''Obrigada pelas memórias''

Atriz Isis Valverde celebra chegada de fim de ano ao compartilhar vídeo relembrando diversos momentos de 2022

A atriz Isis Valverde (35) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, dia de TBT, para relembrar como foi seu ano de 2022!

A artista compartilhou um vídeo com compilado de registros de sua vida durante todo o ano. Nas imagens, ela aparece em viagens, trabalhos, ensaios fotográficos, momentos de diversão com amigos e em família, como ao lado do filho, Rael (4), fruto do relacionamento com o ex-marido, André Resende.

"Querido 2022, obrigada pelas memórias", escreveu Isis Valverde no vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Ao legendar a publicação, ela disse: "A gente acha que não, mas o ano foi looongo... E LINDO!

Gratidão. “Calma também é potência.'”

Nos comentários, os fãs enalteceram a beleza da musa. "A mulher mais linda do Brasil!!!!!! Perfeitaaaaa", "Maravilhosaaaa! Você merece tudo isso e muito mais!", "Deusa", "Espetáculo de mulher", babaram alguns seguidores.

Confira a retrospectiva de 2022 de Isis Valverde:

Em Minas Gerais, Isis Valverde rouba a cena de biquíni cavado

Dona de uma beleza estonteante, Isis Valverde encantou os seguidores ao compartilhar uma série de registros de biquíni! Curtindo dias de descanso na casa da família em sua cidade natal, Aiuruoca, em Minas Gerais, a artista mostrou como foi o final de semana.

Aproveitando o sol, a gata renovou o bronzeado à beira da piscina e ostentou seu corpaço escultural ao posar com look de banho marrom. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa, que já finalizou as gravações do filme em que interpreta a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), ainda surgiu tomando banho de ducha. “'Quem disse que eu me mudei? Não importa que a tenham demolido: A gente continua morando na velha casa em que nasceu'”, disse Isis.

