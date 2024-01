Isis Valverde faz rara aparição com o filho em tarde no shopping

Isis Valverde aproveita a companhia do filho, Rael, durante um passeio em um shopping no Rio de Janeiro e é flagrada pelos paparazzi

A atriz Isis Valverde aproveitou a tarde desta quinta-feira, 11, para curtir um passeio na companhia do seu filho, Rael. Os dois foram flagrados circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro junto com a babá do menino.

Simpática, a artista acenou para os paparazzi de plantão e ainda esbanjou estilo com seu look poderoso. Para a ocasião, ela apostou em uma saia assimética com fenda lateral e um top branco.

Vale lembrar que Isis é discreta com sua família e raramente é vista em locais públicos com seu filho, que é fruto do antigo casamento com o modelo André Resende. Atualmente, a atriz está noiva de um empresário.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Wanessa Camargo faz elogio para Isis Valverde

Após uma noite tensa de formação de paredão no BBB 24, da Globo, Wanessa Camargo se reuniu com alguns brothers no confinamento para conversar sobre questões da vida. Ao longo da madrugada de quarta-feira, 10, a cantora surpreendeu ao falar sobre Isis Valverde, noiva de seu ex-marido.

Wanessa foi casada com o empresário por 17 anos e anunciou o fim do relacionamento em 2022. Atualmente, ela namora com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um romance no início dos anos 2000.

"Ele [ex-marido] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", declarou a filha de Zezé Di Camargo.