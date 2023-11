Isis Freitas fez teste para próxima novela da Globo; atriz morreu aos 22 anos

Morte de Isis Freitas comoveu a web; atriz foi internada após diagnóstico de tuberculose

A notícia da morte de Isis Freitas comoveu a web nesta segunda-feira, 13. A atriz, que não resistiu a um quadro de tuberculose, morreu aos 22 anos ainda no início da carreira, e havia feito testes para a próxima novela da Globo, A Vovó Sumiu!.

A assessoria de Isis Freitas anunciou a morte da atriz através de uma nota . "É com muito pesar e tristeza que viemos informar o falecimento da nossa atriz e companheira Isis Freitas. Em nome de todo time de atores e equipe da LMA, nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares."

A equipe ainda confirmou que ela estava fazendo testes para focar sua carreira como atriz, e teria passado pela etapa para a próxima novela das 19h, que deve estrear em meados de março na Globo. Como modelo, Freitas já havia gravado comerciais para empresas como L'oreal e Google.

O velório e sepultamento da atriz aconteceram na tarde desta segunda, no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Através das redes sociais, a atriz Larissa Manoela lamentou a morte da amiga. "Ainda em choque com a sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa. Descanse em paz, Isis! Meus sentimentos a toda família."

SAIBA QUEM FOI ISIS FREITAS

A artista iniciou a carreira como modelo de campanhas publicitárias. Pouco tempo depois, ela passou a se dedicar para sua trajetória como atriz. Isis Freitas fez teatro e tinha presença marcante nas redes sociais, nas quais compartilhava detalhes de sua rotina, dos seus trabalhos e suas viagens.

Na manhã desta terça-feira, 14, seu perfil do Instagram foi fechado para novos seguidores. A página contava com mais de 6.000 seguidores, enquanto seguia cerca de 660 pessoas, e a artista possuia pouco mais de 100 publicações no feed.