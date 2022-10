Isadora Pompeo nega rumores de affair com Thomaz Costa, que está em A Fazenda 14

Isadora Pompeo se pronuncia sobre sua relação com Thomaz Costa, de A Fazenda 14, após boatos circularem pela internet

Publicado em 03/10/2022, às 17h35

A cantora gospel Isadora Pompeo fez questão de desmentir os boatos envolvendo o ator Thomaz Costa, que está confinado em A Fazenda 14, da Record TV. Recentemente, ele deu a entender que teria sentimentos pela artista e os fãs começaram a torcer por um casal. Porém, ela garantiu que eles são apenas amigos.

“Não tenho nada para falar, só excluir qualquer hipótese ou chance que possa haver com nossos nomes. Respeito ele, mas me respeito muito e acho justo falar logo isso para vocês que cogitaram qualquer interação além de amizade entre nós. A notícia não procede“, disse ela.

Então, ela negou que eles tivessem uma proximidade. “É mentira. Fui em duas células do Thomaz com alguns amigos, e foi só isso, nada mais“, afirmou.

Inclusive, a mãe de Isadora já contou que a família não aprovou quando o rapaz disse o nome da cantora em A Fazenda 14. “Uma coisa eu sei que a Isadora não está gostando do seu nome circular lá dentro e muito menos a gente como família. Ela nunca teve nada com ele, então o que ele faz ou deixa de fazer não é da nossa conta“, afirmou.

Thomaz Costa troca beijos com Tati Zaqui

Em A Fazenda 14, Thomaz Costa já trocou beijos e carinhos com Tati Zaqui. No final de setembro, os dois apareceram em clima de romance enquanto estava sozinhos na cama.

Abraçados, eles foram flagrados pelas câmeras enquanto trocavam beijos e carinhos. Porém, as câmeras não mostraram se o clima esquentou mais do que isso ou não. Os dois já tinham ficado juntos no último final de semana.