Isabelle Nogueira lamenta morte de Djidja Cardoso, ex-integrante do Boi Garantido

Isabelle Nogueira lamentou o falecimento precoce de Djidja Cardoso, ex-integrante do Boi Garantido: "Só quero chorar, me acolher e refletir"

Nesta terça-feira, 28, Isabelle Nogueira lamentou a morte de Djidja Cardoso, ex-Sinhazinha do Boi Garantido. Em seu perfil oficial no Instagram, a cunhã-poranga relembrou o último encontro que teve com a amiga, de 32 anos, e demonstrou forte tristeza pela perda repentina.

A morte da empresária foi confirmada pela Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido no início desta tarde, sem causa revelada. Em comunicado oficial, a família da artista informou que "qualquer circunstância que envolve seu falecimento será esclarecida perante às autoridades". Djidja era amiga pessoal de Isabelle e durante o BBB 24 declarou forte torcida à ex-sister.

“Confesso a vocês que hoje não é um dos dias mais alegres. Uma querida amiga minha partiu", iniciou Isabelle. "A dor da partida é sempre inexplicável, mas essa está mexendo comigo especialmente pela forma como aconteceu".

Na sequência, a manauara contou que estava com Djidja uma semana antes de seu falecimento, relembrando que pareceu uma despedida. "Eu e a Djidja vivemos momentos marcantes, principalmente, em suas realizações que tive orgulho de acompanhar. Lembro que na semana passada estive com ela, e é incrível como dizem que as pessoas se despedem, porque parecia mesmo uma despedida, e esse é um dos motivos das minhas lágrimas, porque nunca sabemos quando vai ser a última vez", refletiu.

"Fica aqui, inclusive, uma reflexão para a vida: quando iremos dar o último abraço em quem amamos? Hoje, eu só quero chorar, me acolher e refletir. Para Djidja: minha amiga, lembrarei de você para sempre e como uma pessoa alegre, cheia de vida, trabalhadora e sonhadora. Deixo a minha gratidão por todos os momentos que viemos juntos e que Deus te receba nos seus braços.”, finalizou Isabelle.

Boi Garantido também declarou luto pela morte de Djidja Cardoso

Nesta terça-feira, 28, a equipe do Boi Garantido usou as redes sociais para declarar luto e expressar seu pesar pela morte de Djidja Cardoso, ex-integrante que faleceu aos 32 anos. No comunicado, a associação lamentou profundamente a perda da empresária, conhecida por ter sido sinhazinha no Festival Folclórico de Parintins.

Por meio do Instagram, a agremiação compartilhou uma foto da musa para se despedir e declarar luto. Na legenda, eles prestaram uma homenagem à ‘eterna sinhazinha’ e sua família: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa eterna sinhazinha, Djidja Cardoso. A flor mais linda do curral, partiu”, iniciaram o comunicado oficial.

“Partiu fisicamente, mas permanecerá viva em nossa memória. No dia 10 de outubro de 2015 pôde realizar o sonho mais incrível e fantástico da sua vida, segundo ela “mudou a sua vida 100%”. Um sonho de menina e o sonho de toda família Parintinense. Foram 5 anos defendendo o item 07, Sinhazinha da Fazenda”, eles relembraram.

Na homenagem, a equipe do Boi Garantido reforçou algumas das características do festival, que acontece anualmente em Manaus: “As cores hoje já não brilham tanto, a sombrinha já não gira mais no ar, os sorrisos momentaneamente tornam-se em lágrimas, a galera vermelha e branca chora com sua repentina partida”, completou.

“Djidja, obrigado por defender o item 07 com tanto amor e dedicação. Nossa sinhazinha campeã, dona do nosso coração. Agora é hora de descansar, hora daquele adeus. Que Nossa Senhora do Carmo te receba e console o coração de sua mãe, Cleusimar Cardoso da Silva e de seus familiares, amigos e torcedores encarnados do Boi do Povão", disseram.