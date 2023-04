Irmão de Virgínia Fonseca se pronuncia após trair a esposa grávida: “Eu fui assediado”

Irmão de Virgínia Fonseca se pronuncia e diz que foi vítima de uma "arapuca"; veja

O empresário William Gusmão, irmão da influenciadora Virgínia Fonseca, deu novos detalhes da suposta traição da qual está sendo acusado. Ele garantiu que foi tudo uma armação e que ele foi assediado pelas mulheres que aparecem no vídeo.

“Foi tudo uma armação. O próprio vídeo já é a prova. Era um casal de namoradas, duas mulheres. Uma estava gravando, eu estava parado no carro, aí a outra veio pra cima de mim”, disse ao colunista Leo Dias, do 'Metrópoles'.

Com a namorada grávida, ele disse que havia bebido. “Eu fui embora do local, as duas armaram uma arapuca, eu estava alcoolizado. Estava esperando meu amigo para ir embora. Tanto é que eu fui embora de lá com meu amigo depois, eu nem lembrava disso. Não troquei carinho com ninguém”, afirmou.

William Gusmão ainda disse que notou que a situação era confusa assim que chegou. “Estava muito estranho, muita gente tentando tirar foto [comigo] na festa, e eu percebi que tinha uma aglomeração de pessoas, mulheres colocando a mão na minha cintura, para poder falar que eu estava mexendo com essas mulheres”.

🚨VEJA: William, irmão de Virgínia, traindo a atual mulher em Goiás, que está grávida do primeiro filho do casal. pic.twitter.com/Y21e2eGMgc — CHOQUEI (@choquei) April 2, 2023

Emitiu nota após polêmica

Envolvida em um escândalo, a influenciadora Mellody Barreto, namorada do irmão de Virgínia Fonseca, emitiu uma nota nesta segunda-feira, 3. Ela se pronunciou pela primeira vez sobre a traição da qual foi vítima. Grávida e entrando na reta final da gravidez, ela disse que não vai comentar o vídeo polêmico no qual o William Gusmão, que também é diretor financeiro das empresas da irmã, aparece com outra mulher.

"Em respeito aos fãs e seguidores, notificado que Mellody Barreto não irá se pronunciar e está cuidando de sua saúde psicológica, bem como a do seu filho. E em respeito ao momento, espero que todos compreendam. Assim que pudermos, traremos novas informações", diz o texto.