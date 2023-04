Cunhada de Virgínia Fonseca emite nota após ser traída grávida: "Respeito"

Cunhada de Virgínia Fonseca se pronuncia pela primeira vez, pede respeito e diz que vai permanecer em silêncio

Envolvida em um escândalo, a influenciadora Mellody Barreto, namorada do irmão de Virgínia Fonseca, emitiu uma nota nesta segunda-feira, 3. Ela se pronunciou pela primeira vez sobre a traição da qual foi vítima.

Grávida e entrando na reta final da gravidez, ela disse que não vai comentar o vídeo polêmico no qual o William Gusmão, que também é diretor financeiro das empresas da irmã, aparece com outra mulher.

"Em respeito aos fãs e seguidores, notificado que Mellody Barreto não irá se pronunciar e está cuidando de sua saúde psicológica, bem como a do seu filho. E em respeito ao momento, espero que todos compreendam. Assim que pudermos, traremos novas informações", diz o texto.

Mais cedo, o então namorado da influenciadora se pronunciou após ser flagrado com outra mulher em um vídeo vazado nas redes sociais. "Foi tudo armação", declarou ele em entrevista ao jornalista Leo Dias.

William Gusmão mora junto com Mellody Barreto, que está esperando o primeiro filho do casal, um menininho que vai se chamar Gabriel. Os dois fizeram chá revelação recentemente. A assessoria de Mellody já havia emitido um comunicado informando que está em contato com advogados para preservar a saúde mental dela e do filho.

Poliana Rocha e Virginia lamentam morte da mãe de Leonardo

A família de Leonardo está em luto após a morte da dona Carmem Costa, de 85 anos. Ela teve um infarto no último sábado, 1, e não pôde ser reanimada. A nora Poliana Rocha foi quem anunciou a partida da mãe de Leonardo, junto com diversas fotos da família. O conselho na legenda era "sempre ame sua sogra".

Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, também prestou sua homenagem em uma foto com ela e Leonardo. "E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz vó Carmem, foi muito bom os momentos que vivemos juntas. Amamos você para sempre! Que Deus conforte o coração de todos nós", pediu a loira.