Poliana Rocha e Virginia Fonseca lamentam morte da mãe de Leonardo

Família de Leonardo está em luto após partida de dona Carmem Costa, aos 85 anos

A família de Leonardo está em luto após a morte da dona Carmem Costa, de 85 anos. Ela teve um infarto no último sábado, 1, e não pôde ser reanimada.

A nora Poliana Rocha foi quem anunciou a partida da mãe de Leonardo, junto com diversas fotos da família. O conselho na legenda era sempre "ame sua sogra".

"Como eu adorava te beijar, te chamar de vó e falar no seu ouvido que te amava!!!! Sentirei profunda SAUDADE!!!!! #luto #amominhasogra", escreveu em uma foto com a sogra e o marido.

Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, também prestou sua homenagem em uma foto com ela e Leonardo. "E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz vó Carmem, foi muito bom os momentos que vivemos juntas. Amamos você para sempre! Que Deus conforte o coração de todos nós", pediu.

Nos Stories, Poliana contou como tudo aconteceu: “Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Nós estamos aqui, não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro, mas eu comunico vocês assim que eu ficar sabendo”.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Poliana Rocha (@poliana)