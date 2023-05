Irmão de Sheron Menezzes é preso após crime e Justiça nega 'habeas corpus'

Irmão de Sheron Menezzes é preso, diz colunista; ele é acusado de tráfico de drogas

Irmão da atriz Sheron Menezzes, que atualmente protagoniza a novela Vai Na Fé, DraitonMenezes, está preso em Porto Alegre desde dezembro de 2022. A informação foi revelada nesta terça-feira, 2, pelo colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’.

Segundo ele, o rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas em 9 de dezembro durante uma operação policial realizada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Ainda de acordo com o colunista, a operação acontece eu após uma denúncia apontar que ele faria uma entrega de drogas em um condomínio. Os policiais esperaram o irmão da atriz e ao fazerem a abordagem o prenderam em flagrante.

O jornal afirma que Draiton Menezes responde a vários processos pelo mesmo crime. A defesa pediu a soltura, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não concedeu o habeas corpus por culpa da reincidência do rapaz no crime.

Sheron Menezzes ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.