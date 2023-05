Irmão de Shakira teria agredido Gerard Piqué após discussão do ex-casal

Mídia espanhola afirma que os dois brigaram durante visita de Gerard Piqué a Miami, onde Shakira mora

Segundo a imprensa espanhola, o jogador de futebol Gerard Piqué (36) e Tonino Mebarak, um dos irmãos da cantora colombiana Shakira (46), teriam se agredido em Miami, onde ela está morando.

De acordo com o programa La Mesa Caliente, da Telemundo, a discussão teria começado após Piqué ir visitar os filhos que tem com a cantora, Sasha, de 8 anos, e Milan, de 10 anos. Verónica Bastos, jornalista espanhola, afirmou que Tonino teria batido em Piqué para defender a cantora após a discussão do ex-casal sair do controle.

A polícia teria sido chamada, mas não há registro policial oficial do incidente. "Segundo rumores, a polícia teve que intervir para parar esta briga e temos que esclarecer que não há relatório policial, porque nós buscamos", disse a jornalista. "Não há relatório público oficial sobre o referido incidente”, continuou.

Menos dias com os filhos

De acordo com o programa espanhol Mamarazzi, o ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué, teria solicitado à justiça a redução dos dias de visitas aos filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8 anos, que vivem atualmente com Shakira, em Miami, nos Estados Unidos.

Segundo informações da imprensa espanhola, a razão do pedido seria a dificuldade de conciliar a agenda profissional de Piqué na Europa, onde mora, com as visitas regulares aos filhos nos Estados Unidos. O ex-jogador, que também é zagueiro da Seleção Espanhola, teria argumentado que não conseguiria cumprir o acordo atual de visitação, que prevê 10 dias por mês, sem prejudicar seus compromissos profissionais.

Dessa forma, Piqué teria solicitado à justiça a possibilidade de ficar com as crianças por apenas cinco ou seis dias por mês.