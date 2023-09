Irmão de Rodrigo Mussi reage a situação com Viih Tube: “Ah vá”

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, comentou em suas redes sociais sobre o afastamento do irmão com a influenciadora Viih Tube

Nesta quarta-feira, 27, uma polêmica se formou na internet após Viih Tube afirmar em um podcast que se afastou do ex-BBB Rodrigo Mussi. Entre as diversas reações nas redes sociais sobre o fim dessa amizade, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi se manifestou sobre a notícia.

Em uma postagem que noticiava a fala de Viih Tube, que não apontou motivo aparente para o afastamento de Mussi, o irmão do ex-BBB comentou com ironia. “Ah Vá”, escreveu seguido de um emoji rindo.

E não parou por aí. Nos stories de seu Instagram, Diogo Mussi foi questionado por um seguidor sobre o que achava dessa situação exposta por Viih Tube. Como resposta, ele publicou uma foto do seu filho Luca brincando e escreveu: “Essa bola eu já tinha cantado”.

Em sua participação no podcast “VacaCast”, apresentado pela influenciadora Evelyn Regly, Viih deu detalhes sobre este afastamento do ex-amigo: “A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa. Depois que eu comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir no Chá Revelação, mas depois disso... Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do Chá, nunca mais nos falamos”.

Vale lembrar que a influenciadora ajudou Rodrigo e sua família quando o ex-BBB sofreu um grave acidente de carro no dia 31 de março de 2022. Além de fazer visitas ao hospital e conversas com a imprensa, após a alta, Viih hospedou Mussi em sua casa.

Ainda nessa quarta, Rodrigo se manifestou sobre esse afastamento de Viih, porém não deu detalhes sobre o que motivou a separação, apenas declarou que ciclos se encerram. "Sou muito grato a Vitória pelo que ela fez por mim num momento difícil que vivi. Cada um focou na sua vida pessoal e profissional", comentou. Ele ainda declarou ao site Gshow: "Eu principalmente tive que aceitar e acostumar com as sequelas físicas que ficaram. Os ciclos são assim mesmo, mas o carinho por tudo isso continua".

Reprodução: Instagram

Reprodução: Instagram

Apoio!

Falando em polêmica, o ator Rodrigo Lombardi se manifestou em relação a uma que dominou as redes sociais essa semana. A atriz Bruna Guerin foi apontada por algumas pessoas como uma suposta amante do ator Lucas Lima e que ela seria pivô da separação entre o músico e Sandy.

Porém, nunca houve provas sobre essa relação entre Lucas e Bruna, apenas que os dois interpretaram um par romântico no teatro musical “Once”. Após as acusações, Bruna se manifestou publicamente e negou qualquer relacionamento com Lucas: "Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais".

O ator Rodrigo Lombardi, que recentemente estrelou a novela “Travessia”, prestou apoio à Bruna Guerin durante este momento difícil para a atriz: "Fique perto de quem tem ama! Espere. Dói. Mas não se contamine. Você é beleza e alegria em pessoa. Generosa. Me disse coisas incríveis quando precisei, num momento vulnerável em que trabalhamos juntos. Te agradeço demais. Tô mandando todo o meu amor daqui".