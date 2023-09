Rodrigo Mussi quebra o silêncio e revela por que não fala mais com Viih Tube. Saiba motivo!

Rodrigo Mussi falou sobre a atual relação com Viih Tube após declaração da influenciadora

Rodrigo Mussi abriu o jogo após Viih Tube revelar que não mantém mais amizade com o ex-BBB. Os dois se aproximaram quando o influenciador sofreu grave acidente de carro no fim de março do ano passado. Segundo o gerente comercial, os dois seguiram focos diferentes.

"Sou muito grato a Vitória pelo que ela fez por mim num momento difícil que vivi. Cada um focou na sua vida pessoal e profissional", explicou ao "Gshow". Rodrigo não deu detalhes do que teria motivado o afastamento de Viih Tube, mas afirmou que os ciclos encerram.

"Eu principalmente tive que aceitar e acostumar com as sequelas físicas que ficaram. Os ciclos são assim mesmo, mas o carinho por tudo isso continua", declarou.

Rodrigo Mussi confirmou que não fala mais com Viih Tube (Foto: Reprodução Instagram)

Entenda o que rolou

Durante participação no podcast "Vaca Cast", Viih Tube relembrou a amizade com Rodrigo Mussi. A empresária assegurou que não teve briga ou intriga, apenas se afastaram.

"A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa. Depois que eu comecei a namorar Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir ao Chá Revelação, mas depois disso...".

"Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos. Eu não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos", completou.

Viih Tube acolheu Rodrigo Mussi após acidente

Em maio de 2022, Rodrigo Mussi foi morar na casa de Viih Tube, depois de sofrer um acidente de carro que quase tirou sua vida, para iniciar seu tratamento e recebeu todo suporte de Viih Tube. "Sentimento de eterna gratidão por ela ter feito tudo isso. Me deu quarto, TV e um banheiro só para mim. Foi muito parceira de abrir a casa dela. Uma irmãzinha mais nova", falou na época.