Novas fotos do carro em que Rodrigo Mussi estava quando sofreu o acidente são divulgadas

CET divulga novas fotos do carro, completamente amassado, em que ex-BBB Rodrigo Mussi estava após acidente em SP

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 21h25 - Atualizado às 21h25

Na madrugada da última quinta-feira, 31, Rodrigo Mussi (36) sofreu um acidente de carro! O ex-participante do BBB 22 foi arremessado para fora do veículo, sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Hoje, 01, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) divulgou novas fotos de como ficou o estado do carro, em Rodrigo estava quando passou pelo desastre. A parte frontal ficou completamente amassada.

Em uma das imagens é possível ver Rodrigo ainda dentro do veículo no momento do resgate. Ele estava no banco de trás do veículo e, com o impacto, foi arremessado para frente.

Confira as fotografias

Parte frontal do carro completamente amassada

Agentes da CET no local do acidente

Foto mais próxima do carro

Caminhão em que o carro se chocou

Kaique Faustino Reis (24), motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi no banco de trás do carro, disse em entrevista para a TV Globo que ele "dormiu ao volante''.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", falou o condutor que bateu na traseira de um caminhão, na madrugada desta quinta-feira, 31, na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

"Na hora da batida eu estava de cinto, eu sempre uso cinto. Solicitei pra ele colocar o cinto também, porém não tenho que ficar assim toda hora olhando pra trás pra ver se o cara tá de cinto ou não, é a cabeça do cara", disse Kaique.

Depois, o motorista ainda revelou que não se feriu, pois usava o cinto de segurança, mas afirma que o ex-BBB estava sem cinto.