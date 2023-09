Viih Tube surpreende ao comentar sobre relação com Rodrigo Mussi: “Nunca mais”

A influenciadora Viih Tube revelou como está sua relação com o ex-BBB Rodrigo Mussi e surpreendeu

Nesta terça-feira, 26, Viih Tube surpreendeu ao comentar sobre sua relação com Rodrigo Mussi. A influenciadora e o ex-BBB eram amigos, e ela prestou suporte quando Rodrigo sofreu um grave acidente de carro ano passado.

Durante sua participação no podcast “VacaCast”, da influenciadora Evelyn Regly, Viih revelou que não só não é mais amiga de Rodrigo, mas que os dois nem se falam mais. A mãe da pequena Lua, não soube apontar o motivo do afastamento. Ele ainda afirmou que o marido Eliezer ainda mantém contato com Mussi.

“Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi. Ele ainda é muito amigo do Eli, sempre conversam, desabafam um com o outro”, contou Viih.

Ainda de acordo com a participante do BBB 21, o fim da amizade entre os dois teria acontecido após o Chá Revelação da filha de Viih e Eliezer, feito em outubro do ano passado: “A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa. Depois que eu comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir no Chá Revelação, mas depois disso... Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do Chá, nunca mais nos falamos”.

No dia 31 de março de 2022, Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro em São Paulo. O segundo eliminado do BBB 22 ficou um mês internado, desacordado, e passou por diversas cirurgias. Após a alta médica, o ex-BBB passou por um processo de reabilitação, e hoje está completamente curado, com apenas algumas cicatrizes.

Durante este período conturbado na vida de Rodrigo, Viih Tube ajudou o participante do BBB 22. Além de hospedá-lo em sua casa após a alta, como lembrou no podcast, a influenciadora ainda fazia visitas ao hospital e ainda falava com a imprensa. Em maio de 2022, enquanto se recuperava, Rodrigo comentou sobre o apoio de Viih para o site Gshow, e ressaltou a ajuda da influencer para o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi.

“A Viih foi uma grande amiga que apoiou meu irmão, me apoiou para caramba. Nesse momento, uma irmãzinha mais nova, parceira. Ela tem um coração enorme, foi um anjo para o meu irmão que estava perdido no que fazer. Deu para entender que ela realmente sofreu com tudo que aconteceu”, disse Mussi na época. E Viih comentou no ano passado sobre o apoio prestado: “Ocupei um lugar na vida do Rodrigo e ele na minha, que eu acho que nunca tive”.

Relembrou!

Recentemente, Mussi relembrou nas suas redes sociais seu acidente. O motivo da lembrança foi o acidente de Kayky Brito, que foi atropelado por um carro no dia 2 deste mês. Rodrigo prestou apoio ao ator.

"Há pouco mais de um ano passei por isso, um traumatismo craniano. Meu coração até gela só de lembrar", disse Mussi no começo do vídeo publicado em suas redes. Vamos orar muito por ele, muito mesmo. Precisa confiar na medicina e em Deus nesse momento, e eu sei que ele vai sair dessa. Eu tenho certeza absoluta. Aqui minha oração, meu carinho por ele e muita torcida", ainda disse.