Viih Tube dá apoio à família de Rodrigo Mussi no hospital

No hospital, Viih Tube pede respeito à família de Rodrigo Mussi

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 01h58

Nesta quinta-feira, Rodrigo Mussi (36) sofreu um acidente de carro! O ex-participante do BBB 22 foi arremessado para fora do veículo, sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia no Hospital de Clínicas de São Paulo.

No hospital com a família de Rodrigo, a influenciadora Viih Tube (21) fez um pedido em seu Instagram. Através dos stories, escreveu uma mensagem pedindo respeito a família do participante, neste momento tão delicado: "Pessoal, eu estou no hospital com a família do Rodrigo, não sei como pedir isso a vocês, mas Rodrigo não era uma pessoa pública há pouco tempo, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele!".

Segundo a ex-sister, ela e um amigo do gerente comercial estão ajudando a controlar as redes sociais de Rodrigo. "Estamos 24h com os médicos e confiem apenas no que verem lá. Mas, neste momento, é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor", finalizou.

Equipe de Rodrigo pede oração

Na madrugada desta sexta-feira, 01, a equipe que está cuidando das redes sociais de Rodrigo, emitiu uma nota, falando que o estado de saúde do ex-BBB é delicado, mas estável. Por fim, pediu a oração de todos para que possam sair logo desta situação tão complicada.