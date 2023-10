Irmão de Rodrigo Faro desmente que apresentador está processando a Globo: ''Muita gratidão''

É mentira! Irmão de Rodrigo Faro se pronuncia e desmente boatos de que apresentador da Record estaria processando a Globo

O irmão de Rodrigo Faro, Danilo Faro, deu uma pausa em sua viagem com Jojo Todynho para desmentir os boatos de que o apresentador da Record TV estaria processando a Globo. Empresário do esposo de Vera Viel, ele se mostrou indignado com as notícias sobre uma possível ação judicial.

Em um grande texto, Danilo Faro desabafou sobre a fake news criada em torno do irmão. "O grande problema dos jornalistas de hoje é que grande parte deles cometem um erro primordial do jornalismo sério e com credibilidade, a falta de checagem dos fatos e fontes duvidosas. Então, como um jornalista “das antigas” que sou, venho aqui repudiar esse tipo de notícia falsa, tendenciosa e com um único objetivo, o de prejudicar uma pessoa gratuitamente", começou o texto.

Danilo Faro então deixou claro que o irmão reconhece a importância da Globo em sua carreira. "Rodrigo tem muita gratidão pela TV Globo onde trabalhou por 11 anos e deixou muitos amigos por lá, os quais mantém contato e amizade até hoje. Então, mesmo contrariado, pois não sou de dar palco a quem faz um trabalho medíocre, me senti na obrigação de interromper meu trabalho aqui no México com a Jojo, para dizer que essa notícia é FALSA e que Rodrigo não processou a TV Globo e nenhum outro veículo. Se no mundo artístico a Fake News tem essa força assustadora, eu fico imaginando em época de eleições, no ambiente da política o que vai ser. Triste fim do profissional sério da imprensa", disparou.

Na tarde desta terça-feira, 03, espalhou-se nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação que, Rodrigo Faro abriu um processo judicial contra a Globo para tentar remover materiais que contenham referências ao caso Gugu Liberato.

Rodrigo Faro polemiza ao se negar a pagar R$ 400 para limparem sua piscina

O apresentador Rodrigo Faro está dando o que falar após revelar durante sua participação no podcast PodPah que se nega a pagar uma pessoa para limpar sua piscina gigantesca, que mais parece uma mini ilha particular.

Durante o bate-papo, o comunicador da Record TV, que vive em uma mansão de R$ 15 milhões com sua família em São Paulo, comentou como decidiu não contratar ninguém para fazer o serviço por achar R$ 400 um valor caro.

Segundo Rodrigo Faro, ele mesmo é quem faz a operação de deixar os 500 mil litros de água limpos. "Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha para limpar? Eu que entro, uma vez por semana. É um pu** trampo. Quatrocentos reais um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. Aí eu falei: 'não vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer'", declarou sobre sua decisão.