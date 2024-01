Irmão de MC Cabelinho exibe aliança do namoro com o tio de Tata Werneck

Ah, o amor! Irmão de MC Cabelinho, Marcus Vinicius revela que trocou alianças de namoro com Yan Brito, que é tio de Tata Werneck

Novo passo no namoro de Marcus Vinicius e Yan Brito. Marcus é irmão do funkeiro MC Cabelinho, enquanto Yan é tio da humorista e atriz Tata Werneck. Agora, os dois revelaram que trocaram alianças de namoro e exibiram as joias nas redes sociais.

Em um post no Instagram, Marcus mostrou o passeio com Yan em uma trilha na natureza e os dois surgiram exibindo a aliança de namoro.

O romance deles veio à tona em outubro de 2023 e surpreendeu o público pelo parentesco deles com famosos. O fato de Yan, de apenas 25 anos, ser tio de Tata Werneck pegou os fãs de surpresa. Ele é filho do segundo casamento do avô da humorista. “Acreditem se quiser, ele é meu tio”, disse ela na época.

Quem é o irmão de MC Cabelinho?

Embora poucas pessoas saibam, o ator e cantor MC Cabelinho, que na verdade, se chama Victor Hugo Oliveira, tem dois irmãos, conforme apurado pelo GShow. Apesar de Vitória Oliveira e Vinicius se manterem longe dos holofotes, usam as redes sociais para compartilhar alguns vislumbres de suas vidas. A jovem, por exemplo, é nutricionista, enquanto o rapaz é modelo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Vinicius divide raros registros de alguns de seus trabalhos em campanhas publicitárias, além de compartilhar cliques de seu acervo de itens de luxo, como bolsas, camisas e relógios grifados. Discreto, o jovem prefere não abrir muitos detalhes da vida pessoal ou da família, além de não seguir seu irmão.

Por isso, Vinicius surpreendeu ao abrir uma exceção para compartilhar detalhes de seu novo relacionamento. Em sua conta, ele publicou uma sequência de fotos de um banho de cachoeira, incluindo um beijo apaixonado com Yan. Após compartilhar as imagens com seus seguidores, o modelo abriu o coração e falou sobre sua sexualidade.

Quem é o tio de Tatá Werneck?

Mesmo preferindo manter a discrição, Yan Brito fez questão de celebrar seu novo relacionamento ao compartilhar um álbum de fotos do passeio romântico com Vinicius. O tio da artista Tatá Werneck abriu um álbum de fotos do banho de cachoeira ao lado do amado, embora tenha optado por deixar as imagens sem legendas.

Assim como a Vinícius, Yan também costuma ser bastante reservado quanto à detalhes de sua vida pessoal, mas compartilha sua carreira nas redes sociais. Filho do segundo casamento do avô da humorista, ele é formado pela Le Cordon Bleu e exerce a profissão de chef em um restaurante italiano com unidades tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.