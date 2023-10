Irmão de MC Cabelinho explica decisão de assumir namoro na web: 'Tinha receio'

Em entrevista à CARAS Brasil, o modelo também comentou sua relação com MC Cabelinho

O modelo Marcus Vinícius, irmão de MC Cabelinho, se tornou assunto nesta terça-feira, 24, após assumir a relação com o chef de cozinha Yan Brito, tio da humorista Tata Werneck. Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, ele explicou como surgiu a decisão de tonar pública a relação e ainda falou sobre carreira, redes sociais e a relação com o cantor.

Vinícius e Yan se conheceram há cinco meses e desde então estão juntos. De acordo com o irmão de MC Cabelinho , o chef já havia compartilhado alguns Stories ao seu lado, porém, ele não falava sobre o namoro por nunca ter exposto sua orientação sexual na internet —apesar de alguns fãs e seguidores perguntarem sobre nas mensagens diretas.

"Eu tinha receio. Por mais que eu seja mais discreto, respeito todos que me acompanham e tem um carinho por mim", acrescenta o modelo sobre a decisão. Vinícius ainda diz que ficou surpreso com a repercussão do namoro, e que não tinha essa intenção quando compartilhou a foto ao lado do amado em seu perfil do Instagram.

Hoje, o modelo acumula mais de 19 mil seguidores em seu perfil oficial da rede social. Ele ainda conta que, apesar de lidar bem com a internet, não gosta da sensação de obrigatoriedade em publicar tudo o que faz no dia a dia. Vinícius prefere compartilhar com os fãs e seguidores momentos especiais, que merecem ser eternizados.

CONHEÇA VINÍCIUS, IRMÃO DE MC CABELINHO

Discreto, o irmão de MC Cabelinho começou a trabalhar como modelo aos 16 anos. Vinícius conta que sempre gostou de tirar fotos e, ao passar a ser inserido em marcas de amigos, começou a encarar a paixão como uma profissão.

"Me vejo trabalhando com moda, trabalhar como modelo foi um bônus [risos]. Sem sombras de dúvidas, eu quero criar meu legado e viver da minha arte", diz. "[Quero] vestir grandes nomes e dirigir campanhas!".

Além disso, ele também revela ter um lado artístico, assim como o irmão. Apesar de não ter vontade de seguir carreira musical, ele afirma que gostaria de trabalhar com atuação. O modelo já fez quatro anos de aulas de teatro, além de ter estudado capoeira, sapateado, balé e canto.

Por trás das lentes e câmeras, o modelo diz ter uma ótima relação em família. "Victor [nome de batismo de MC Cabelinho] é como um pai para mim e para minha irmã [Vitória]. Ele foi o primeiro a conquistar tudo que sonhava e isso nos motiva, ele é nosso apoio, nosso orgulho."

Na reta final do ano de 2023, o modelo diz sentir que fez história. "Todas as pessoas tem o direito de amar quem quiser ser amado. Para 2024 quero me conectar cada vez mais com o que eu acredito, com a minha essência, realizar sonhos pessoais e sem dúvidas, trabalhar muito."