Irmão de Anitta anuncia o fim do casamento: 'Caminhos diferentes'

11/08/2022

Irmão da cantora Anitta, Renan Machado revelou o fim do seu casamento com Jeni Monteiro, com quem teve dois filhos, Breno e Benicio. A separação foi anunciada por ele em um post nas redes sociais na noite de quarta-feira, 10.

O rapaz contou sobre a decisão do casal de seguir por caminhos diferentes, mas destacou que a boa relação continua em prol da família que construíram juntos. "Em respeito a nós, nossos filhos, nossa família, vimos aqui comunicar que hoje não somos mais um casal", disse ele.

E completou: "Juntos nos construímos uma história linda de amor, companheirismo e cumplicidade. Nossos filhos são a maior prova disso! Hoje seguimos caminhos diferentes, mas com muita gratidão por tudo que vivemos e construímos, e também com muita cumplicidade e amizade pra continuar criando nossos meninos rodeados de amor e cuidado. Agradecemos a nossa família e aos amigos pelo apoio nesse momento".

Anitta conta sobre os rumores de aposentadoria

Em uma participação no podcast Pod Delas, Anitta contou que não tem planos de se aposentar, mas que pretende aproveitar mais a vida. "Não estou doente, graças a Deus. Acabei de sair de uma cirurgia [de endometriose] e estou no auge da minha saúde. Não terminei meu namoro [com o produtor canadense Murda Beatz]. É isso, é para me aproveitar", começou.

Anitta também falou sobre o afastamento dos palcos. "Não é segredo que eu tenho essa vontade. Falo desde sempre que não vou esperara ficar velha para parar, vou parar cedo. Não de trabalhar, mas de fazer música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, por esporte, por amor. Mas não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso, de estar bombando", explicou.

