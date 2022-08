Anitta volta a falar sobre aposentadoria: "Vou parar cedo"

"Não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso", confessou a cantora Anitta em entrevista ao 'Pod Delas'

Anitta (29) voltou a falar sobre sua possível aposentadoria em entrevista ao podcast Pod Delas nesta segunda-feira, 8. O bate-papo aconteceu direto do sótão da cantora, em sua mansão no Rio de Janeiro.

Na entrevista, a artista comentou sobre seu Tweet recente em que falava "me aproveite enquanto é tempo". Ela explicou que não é uma interrupção da carreira, mas explicou que pretende aproveitar mais a vida.

"Não estou doente, graças a Deus. Acabei de sair de uma cirurgia [de endometriose] e estou no auge da minha saúde. Não terminei meu namoro [com o produtor canadense Murda Beatz]. É isso, é para me aproveitar", começou.

Anitta também falou sobre o afastamento dos palcos. "Não é segredo que eu tenho essa vontade. Falo desde sempre que não vou esperara ficar velha para parar, vou parar cedo. Não de trabalhar, mas de fazer música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, por esporte, por amor. Mas não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso, de estar bombando", explicou.

Em seguida, a cantora explicou o motivo da sua decisão. "A indústria musical é muito injusta, principalmente com as mulheres. Você vê que cantores quanto mais velhos mais ícones eles viram. Agora, mulheres vão virando piada, o povo vai comparando se você está magra, gorda ou com ruga. Não que eu me importe com o que os outros estão pensando, mas viver nessa pressão com o tempo você acaba se deixando levar. Eu acho que é uma questão de saúde mental também."

A artista ainda confessou que sente que não tem o mesmo pique do começo da carreira, mas ressaltou que não vai se aposentar no próximo ano. "Uma vez que você bombou, as pessoas sempre vão comparar a outras pessoas que chegam ou se alguém alcançar o primeiro lugar tantas vezes quanto eu. Isso é uma comparação injusta, até quando comparam minha carreira às de pessoas que começaram há mais tempo. Vou fazer 30 anos ano que vem. Não, não vou me aposentar ano que vem [risos]. Ainda tenho um monte de coisas para fazer. Não tenho mais o fôlego que eu tinha com 20 anos, de sair de um show e ir direto para um programa de TV ou um ensaio. Antigamente eu tinha fôlego para fazer três shows numa noite. Agora, se eu faço, fico doente."

"Nessa turnê da Europa, no final já estava quase morrendo. Tem uns vídeos em que estou magra e cansada. Até antes da pandemia, que faz três anos, essa turnê eu fiz com o pé nas costas. Em um dia na minha vida acontece tanta coisa que parece que passou uma semana. Não quero com 35 ou 40 anos o povo me comparando com pessoas que acabaram de chegar e estão super na ambição de conquistar coisas", ressaltou.

