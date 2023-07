Irmão de Andressa Suita abre o jogo sobre relação com a família: 'Momentos de infelicidade'

Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita, já se envolveu em atrito com seu cunhado, Gusttavo Lima

Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita (35), se envolveu em atrito com seu cunhado, Gusttavo Lima (33), na época em que o cantor e a esposa haviam se separado. Um dos participantes da primeira edição do programa A Grande Conquista, Alexandre Suita abriu o jogo sobre relação com a família, em entrevista à Contigo!, antes de ser confinado no reality show: "Momentos de infelicidade".

"É tranquilo. Tudo o que rolou no passado, ficou no passado. Nós tivemos alguns momentos de infelicidade, mas tudo isso foi superado e estamos vivendo em um fase muito boa", declarou Alexandre Suita. O participante de A Grande Conquista também contou que, apesar de ser mais próximo de seus pais e de sua irmã mais nova, ele mantém uma relação unida com Andressa Suita .

"Nós somos muito próximos. Por conta das agendas eu tenho uma proximidade maior com meus pais e com a minha irmã mais nova. Para eu ter uma proximidade com essa mesma intensidade com a Andressa e com o Gusttavo, eu teria que ficar viajando com eles", compartilhou o irmão de Andressa Suita.

Alexandre Suita revelou que optou por não contar aos seus familiares sobre sua participação em A Grande Conquista, mas que Andressa Suita descobriu a notícia por conta própria. "Ela soube por uma matéria que vazou e, nesse momento, me ligou e perguntou se era verdade", entregou.

Leia também: Safadão celebra gravação em navio luxuoso em ilha exclusiva: 'Presente de Deus'

Apesar da ligação, ele ressaltou que não conseguiu colocar a conversa sobre o reality show em dia com a irmã: "Não tive a oportunidade de sentar e falar sobre o reality em si". Durante a entrevista, Alexandre ainda declarou que talvez não viesse a ter o contato desejado antes de ser confinado, por conta da correria da rotina de Andressa Suita.