Safadão celebra gravação em navio luxuoso em ilha exclusiva: 'Presente de Deus'

Em entrevista à CARAS, Wesley Safadão revelou que nova canção quase foi uma parceria com Maiara e Maraisa

O cantor Wesley Safadão (34) está mega animado para iniciar a sua nova era musical. Nesta sexta-feira, 14, o artista divulgou o primeiro single do projeto WS Bahamas, o qual foi gravado no início da semana durante o WS On Board Flórida, seu cruzeiro temático.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o forrozeiro garantiu que realizar o projeto especial foi um grande presente de Deus. Em meio às dificuldades impostas pelo mercado, ele tem celebrado as conquistas.

"Este foi um dos projetos mais especiais e incríveis da minha carreira. Foram meses pensando e criando todos os passos para ser melhor a experiência da vida as pessoas que estavam la também. Ser o primeiro artista brasileiro a ter um navio temático internacional, isso é um presente de Deus. Com toda certeza os últimos dias ficarão para sempre na minha memória", declarou.

Safadão completou que tem altas expectativas para a aceitação do público quanto à nova música, que tem toda a energia que DVD WS Bahamas tem prometido: "Rua foi a faixa que a gente escolheu pra ser o carro chefe, espero que gostem".

Rua foi uma das canções que acabou tendo desdobramentos antes de seu lançamento. Isso porque a música por pouco iria contar com a participação da dupla Maiara e Maraisa, que chegou a ser convidada para o projeto, mas não conseguiu tempo na agenda para conseguir gravar a faixa.

A canção de Élcio Di Carvalho, Junior Pepato, De Angelo e Rafa Borges conta a história sobre erros e acertos e traz a pegada do sertanejo romântico na voz de um dos maiores ídolos do Brasil.

“Estou muito feliz e com as expectativas altas para o novo DVD, estou preparando tudo com muita dedicação para que esse seja um dos maiores projetos da minha carreira. Tenho certeza que é um grande marco para mim e todos os meus fãs”, finalizou.

Em tempo, nos próximos dias os fãs de Safadão devem ficar ligados, porque a produção do cantor logo divulgará as datas dos outros lançamentos que compõem o projeto WS Bahamas. O novo DVD do artista terá participação de nomes como Eric Land, Michele Andrade e Zé Felipe.