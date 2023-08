Dhiovanna Barbosa deixa tatuagens à mostra ao fazer poses inusitadas de biquíni

Irmã do jogador de futebol Gagigol, a influenciadora dividiu com os fãs alguns cliques conceituais durante momento de lazer

Dhiovanna Barbosa está curtindo dias de descanso em Ilhabela, litoral de São Paulo, e compartilhou no Instagram algumas fotos com os mais de 350 mil seguidores. De biquíni vermelho, a influenciadora fez várias poses inusitadas sob algumas estacas de madeira, cercada por pedras e palmeiras.

Enquanto renovava o bronze em meio a paisagem paradisíaca, Dhiovanna exibiu o corpo tatuado. Na legenda, ela fez referência a música Felina, de MC Ryan SP e Wiu. "Vi ela de cantinho, reparei no jeitinho e naquele cabelo cacheado", escreveu. Nos comentários, os fãs encheram a irmã do jogador de futebol Gabigol de elogios.

Dhiovanna Barbosa postou cliques de biquíni e recebeu elogios na web (Foto: Reprodução Instagram)

"Que maravilhosa", disse uma. "Perfeita", disparou outra. "Vermelho fica tão bem em você", opinou uma terceira. "Vermelho é a sua cor", concordou uma. "Que gata, Brasil", babou um. "Beleza demais", destacou uma. "Amo essa mulher", acrescentou outro. "Uma deusa. Você é surreal", observou um. "Que mulher, meus amigos! Sempre arrasando", apontou uma.

Dhiovanna Barbosa posou com biquíni e arrancou suspiros dos seguidores (Foto: Reprodução Instagram)

Saiba mais sobre Dhiô Barbosa

Dhiovanna Barbosa produz conteúdo sobre moda, beleza e lifestyle. No começo, ela não encarava a atividade como um trabalho e usava as redes sociais apenas como hobby. Irmã de Gabigol, a influenciadora sabe que o parentesco com o atleta funciona como uma vitrine para que ela tenha a oportunidade de atingir mais pessoas.