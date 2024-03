Irmã de Ana Hickmann deixa apartamento e ex da apresentadora ocupa imóvel

Alexandre Correa está de endereço novo. A CARAS Brasil apurou que o empresário está morando no apartamento de Ana Hickmann

Alexandre Correa (51) está de endereço novo. Após passar perrengue com falta de energia elétrica e morar de favor em um apartamento emprestado por amigos, o empresário se mudou, nesta quarta-feira, 13, para um imóvel adquirido ainda quando era casado com Ana Hickmann (42). A CARAS Brasil apurou que a propriedade era ocupada até pouco tempo por Fernanda Hickmann, irmã da apresentadora.

A parente da contratada da Record e o marido moravam no imóvel localizado em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo, segundo fontes, com o consentimento da proprietária. Em contato com a assessoria da ex-modelo, a reportagem teve a confirmação de que Fernanda está de endereço novo há algumas semanas e que não mora mais no local.

Correa pegou as chaves do apartamento após ter entrado com uma ação na justiça de Itu (SP). O empresário estava expressamente proibido de ter acesso ao condomínio, inclusive com ordens de Ana na portaria. Segundo relatos, a justificativa para tal atitude era a medida protetiva obtida pela famosa após o episódio de violência doméstica em 11 de novembro de 2023.

Alexandre Correa confirmou à CARAS Brasil que já responde em seu novo endereço (que será preservado por motivos éticos). A partir da próxima troca da guarda compartilhada, Alezinho (9) já não vai ficar direto na casa dos avós como aconteceu nas últimas ocasiões.

Alexandre Correa tem adotado uma postura silenciosa desde que Ana Hickmann assumiu namoro com Edu Guedes. O empresário não pretende comentar o romance da apresentadora, mas segue tentando ter acesso ao bens materiais do ex-casal.

No extenso processo por violência doméstica movido pela famosa, Alexandre pediu para a juíza responsável pelo caso incluir Alezinho na lista de depoimentos. A última decisão foi favorável ao empresário. No entanto, a criança deve passar por uma avaliação psicossocial nos próximos dias para preservar o seu estado emocional.