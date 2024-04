Internautas resgatam confissão de Belo sobre ter traído Viviane Araújo

Após o anúncio de separação de Belo e Gracyanne Barbosa, internautas resgataram antiga declaração do pagodeiro admitindo ter traído Viviane Araújo

Nos últimos dias, a separação de Belo e Gracyanne Barbosa tem movimentado bastante a web. Neste domingo, 21, os internautas resgataram uma antiga declaração do pagodeiro admitindo ter traído Viviane Araújo e afirmando que a musa fitness não foi pivô da separação.

"Nunca fiz mal nenhum a ela [Viviane]. Se fiz, foi lá atrás. Gracyanne nunca fez nada para Viviane. Gracyanne não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane Araújo. Traí ela, sim, mas não com a Gracyanne, e ela sabe disso. Nós não fomos santos nessa relação", disse ele em entrevista ao Fofocalizando na época.

O fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer.

Outras informações divulgadas pelo jornalista é de que ela já teria traído o ex-marido no passado. Leo Dias apontou que, em 2012, ela teria tido um caso com o empresário Anderson Cavalcanti, que cuidava da carreira de Belo. Ao descobrir a traição, Belo se separou da ex-mulher na época.

Confira a declaração de Belo:

Gracyanne Barbosa entrou com pedido de divórcio

A musa fitness Gracyanne Barbosa já iniciou o processo para oficializar a separação do cantor Belo. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela deu entrada no processo para o divórcio na justiça.

Os dois estão separados há cerca de oito meses, mas seguem vivendo na mesma casa. Belo deverá se mudar em breve para outra casa no Rio de Janeiro. A separação teria acontecido por conta do desgaste na relação de tanto tempo. Os rumores sobre a separação começaram quando os fãs perceberem que ele não usava mais a aliança de casamento.

O assunto se tornou público na quinta-feira, 19, quando Lucas Pasin publicou sobre o fim do casamento de 16 anos deles. Então, o colunista Leo Dias também revelou mais detalhes, inclusive um possível pivô na separação.