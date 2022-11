Internautas especulam que namoro de Larissa Manoela e André Luiz teria começado com traição; entenda

Após Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocarem declarações, fãs notam que datas de início do namoro e término do ator com ex não batem

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 12h05

Após publicação de Larissa Manoela (21) sobre namoro com André Luiz Frambach (25) nas redes sociais na quinta-feira, 17, os internautas especularam que o relacionamento deles começou após traição.

A atriz fez um post contando o que o ator da novela das sete Cara e Coragem fez para conquistá-la e disse que os dois se encontravam no estacionamento da Globo, no Rio de Janeiro, e entre idas e vindas, estão juntos há um ano e seis meses. "Os velhos tempos são há exatos 6 meses. Depois de 1 ano que a gente ficou antes de namorar, ou seja, nossa história já tem um ano e 6 meses. A gente se encontrava no estacionamento da Globo, ô meu Deus", disse a jovem.

Não demorou muito para que os fãs notassem que as datas da primeira ficada dos dois e término do ator com ex, Rayssa Bratillieri (25), não batem. Os seguidores recordaram que em maio de 2021, que seria a data de quando Larissa e André começaram a se relacionar, ele ainda namorava Rayssa, com quem terminou apenas em junho de 2021.

Os internautas, então, especularam que André traiu a ex-namorada com Larissa. "Larissa Manoela, o namorado dela, André, e a ex dele, Rayssa. A Larissa postou que a história dos dois começou a 1 ano e 6 meses, mas o André só terminou com a ex tem 1 ano e 5 meses", disse uma. "Achava o relacionamento do André e da Rayssa a coisa mais linda do mundo pra agora descobrir que ele colocou chifre nela com a Larissa Manoela", disparou outra. "Larissa Manoela dizendo que ela e o André estão juntos a 1 ano e meio Rayssa foi corna mesmo", escreveu mais uma.

Vale lembrar que, após boatos, André Luiz Frambach negou, em 2021, que traiu a ex-namorada.

Confira a polêmica sobre namoro de Larissa Manoela e André Luiz Frambach:

Larissa Manoela, o namorado dela André e a ex dele Rayssa. A Larissa postou que a história dos dois começou a 1 ano e 6 meses, mas o André só terminou com a ex tem 1 ano e 5 meses. — Doce (@chankaimyeon) November 17, 2022

achava o relacionamento do andre e da rayssa a coisa mais linda do mundo pra agora descobrir que ele colocou chifre nela com a larissa manoela kkkkkkk — maria medeiros lobo (@CLAlREJAMlE) November 17, 2022

larissa manoela dizendo que ela e o andré estão juntos a 1 ano e meio rayssa foi corna mesmo kkkkkk — hay (@bensusral) November 17, 2022

Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram mais um mês juntos e trocaram homenagens nas redes sociais na quinta-feira, 17! Celebrando quatro meses de namoro, o Rico da novela das sete Cara e Coragem publicou um texto fofo declarando seu amor e agradecendo à amada por fazer parte de sua vida. Vale lembrar que entre idas e vindas, os dois já se relacionam há um ano e meio.

"Mais um dia 17 do lado da mulher da/pra minha vida, da mulher que me faz sorrir todo dia. De quem me mostrou o que realmente é amar e ser amado, de quem não desgruda de mim nunca e de quem eu não quero desgrudar nunca", se derreteu André. "Meu sorvetinho, você é mais que minha mulher, você é minha amiga, meu porto seguro, minha confidente, minha parceira de treino, de jogo, de tudo nessa vida e será assim pra vida toda. Todas as conquistas têm um sabor maior quando são divididas com as pessoas certas, e tudo tem ficado muito mais gostoso!", disse ainda, ganhando homenagem de Larissa.

