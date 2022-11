Larissa Manoela revela o que André Luiz Frambach fez para conquistá-la: ''Autêntico''

Atriz Larissa Manoela relembra início de sua história com André Luiz Frambach e se declara ao celebrar mais um mês de namoro

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 09h47

Cada dia mais apaixonada, a atriz Larissa Manoela (21) usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o método que seu namorado, André Luiz Frambach (25), usou para conquistar seu coração!

Na quarta-feira, 16, a famosa contou sobre o início do relacionamento com o ator. Ela revelou que os dois se encontravam no estacionamento da Globo, no Rio de Janeiro, antes mesmo de namorar, quando ainda só ficavam.

"Os velhos tempos são há exatos 6 meses. Depois de 1 ano que a gente ficou antes de namorar, ou seja, nossa história já tem um ano e 6 meses. A gente se encontrava no estacionamento da Globo, ô meu Deus", começou escrevendo ao postar vídeo em que aparecem se despedindo.

Em seguida, a artista brincou ao confessar que um gesto romântico de André fez com que ela se apaixonasse.

"Me encontrava no Projac na época que eu ainda gravava e escrevia recadinhos no meu pára-brisa traseiro pra eu ler pelo retrovisor. Isso me pegou de um jeito. A gente fala que quando é pra ser, é, mas a verdade é que só foi depois que ele começou a escrever no meu carro hahahahah se tivesse feito antes kkkkkk brincadeira. Mas sério, tem jeito mais autêntico de fazer com que você se apaixone pela pessoa? Na moral, eu desconheço. Isso aqui é ELITEEEEEE. Passo mal toda vez que lembro", se declarou a atriz.

Larissa ainda aproveitou para celebrar mais um mês de namoro com o ator de Cara e Coragem. "Mais um mês da nossa história! 4 meses te namorando, todos os dias. Só pra lembrar! Te amo, tá?", disse Lari.

Confira Larissa Manoela contando sobre a 'técnica' de conquista de André Luiz Frambach:

Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem dia de praia juntinhos

A atriz Larissa Manoela e o namorado, o ator André Luiz Frambach, aproveitaram o feriado de sol no Rio de Janeiro e foram curtir um dia na praia com os amigos. Os dois foram fotografados em trajes de banho enquanto se divertiam ao ar livre.

Entre um mergulho e outro no mar, os dois trocaram beijos e abraços apaixonados na frente de todo mundo, esbanjando amor e romantismo. Eles ainda se exercitaram e ostentaram os corpos sarados nos looks mínimos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!