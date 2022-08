Internada, Susana Vieira atualiza seu estado de saúde: ''Fazendo ciclo da medicação''

Atriz Susana Vieira compartilhou foto sorrindo para contar como está após ter sido internada para tratar doença

Na última terça-feira, 02, a atriz Susana Vieira (79) foi internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, para tratar de uma doença: a covid-19.

Após ter testado positivo para o vírus, a artista precisou ser internada para ficar em observação por já ter leucemia. Neste domingo, 07, a famosa atualizou seu estado de saúde na rede social ao fazer um post com uma foto deslumbrante e contou como está hospitalizada.

"Passando aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho e de amor que vocês estão enviando… Muito obrigada meus amores!", começou dizendo a atriz ao compartilhar o clique sorridente que fez em um ensaio fotográfico.

Susana Vieira então contou na legenda do post o que está fazendo para se tratar e ficar bem para receber alta. "Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser! Amo vocês", disse que em breve volta para seu lar.

Nos comentários, os internautas mandaram boas energias para ela. "Saude e paz , amiga! Muito amor pra ti", escreveu Fafá de Belém (65). A ex-apresentadora global, Ana Furtado (48), deixou um coração vermelho para a atriz.

