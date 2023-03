Intermezzo: uma das maiores lojas de instrumentos musicais do Brasil e escola de música

Grupo familiar conta com mais de 60 anos de experiência no mercado nacional

A Intermezzo, localizada no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, não é apenas uma das maiores lojas de instrumentos musicais do Brasil. Conta também com escola de música, com aulas de piano, iniciação musical, guitarra, sax, canto e muitos outros. Hoje conta com mais de mil alunos e mais de 100 colaboradores.

Além disso, é uma empresa familiar, com mais de 60 anos no mercado, tendo seu funcionamento conduzido atualmente pela segunda e terceira geração da família Finotti. Onde os filhos e netos da fundadora, Anna Spina Finotti (1928 – 2022), estão à frente do negócio.

Seu início foi desafiador e com muito trabalho envolvido. Anna era formada em piano e lecionava piano e órgão. Ela criou a marca no fundo de sua casa, com a ajuda de familiares.

Denis Finotti, seu neto, conta os diferenciais do local. “Por ser uma empresa familiar, isso torna nosso atendimento acolhedor e individual. Como somos tradicionais, temos que ficar antenados a tudo, o que nos faz sair da zona de conforto e estar sempre por dentro das novidades”, afirma.

Além da venda de equipamentos e das aulas, também oferece diversos serviços, tais como: reforma em pianos, locação de instrumentos, gravação e produção de canções, auxílio no início da carreira de músicos e produção de podcasts.

